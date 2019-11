Wer die OB-Wahl in Hannover gewinnt, darf diese Kette tragen

Hannover

Belit Onay oder Eckhard Scholz – wer auch immer die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Hannover am Sonntag gewinnt, hat danach schwer zu tragen. An seiner Aufgabe – und an der Kette, die Stadtoberhäupter in Hannover seit mehr als 100 Jahren zu besonderen Anlässen umlegen. Sie wiegt nach Angaben der Stadt beinahe ein Kilogramm, aber manchem Träger kam sie schwerer vor. „Die ist schon sehr gewichtig“, sagt Herbert Schmalstieg, der Oberbürgermeister, der die Kette in mehr als 30 Jahren im Amt wohl am häufigsten am Hals hatte. Auf gut zwei Kilogramm schätzt Schmalstieg ihr Gewicht. Dabei wiegt sie genau genommen nur 980 Gramm. Der nächste OB wird das 15. Stadtoberhaupt sein, das sie tragen darf.

Aus 18-karätigem Gold gefertigt

Die Amtskette, 1901 von den hannoverschen Juwelieren Lahmeyer und Sohn aus 18-karätigem Gelbgold und Weißgold gefertigt, kostete damals 13.000 Goldmark. Sie liegt meist im Keller des Rathauses in einem Tresor, der fast genau so alt sein dürfte wie das besondere Schmuckstück selbst. Nur zu besonderen Anlässen legt der OB das goldene Würdezeichen an. Das sind zum Beispiel Staatsbesuche – und natürlich die jährliche Bruchmeisterverpflichtung zu Beginn des Schützenfestes. Manche Oberbürgermeister haben sie häufiger eingesetzt, mach einer seltener: „ Schmalstieg und Stefan Schostok haben sie eifrig getragen“, sagt einer aus dem Rathaus, „ Stephan Weil eher seltener“.

Die Amtskette: Im Mittelteil das Stadtwappen von Hannover, gefertigt aus Weißgold und Emaille, Perlmutt, Saphir, Diamanten und Perlen. Quelle: Florian Petrow

Früher war die mit Juwelen und Perlen besetzte Goldkette deutlich schwerer als heute, sie wog ursprünglich etwas mehr als 1,7 Kilogramm. Der Gewichtsverlust hängt mit der Geschichte der Stadt und des Landes zusammen. Als die Juweliere Lahmeyer und Sohn die Kette vor mehr als 100 Jahren für den damaligen Stadtdirektor Heinrich Tramm anfertigten, war Deutschland eine Monarchie. Ursprünglich hielten die bandartig geflochtenen Kettenglieder ein gekröntes Mittelteil mit einem Porträt Kaiser Wilhelms II.

Die Amtskette in ihrer ursprünglichen Gestaltung mit gekröntem Mittelteil und Porträt Kaiser Wilhelms II. auf der Brust des damaligen Stadtdirektors Heinrich Tramm (1891 bis 1918). Quelle: Ralf Decker (Repro)

Doch 1918, mit dem Ende der Monarchie in Deutschland, verschwand die Kette für viele Jahre im Tresor des Rathauskellers – und später auch Kaiser Wilhelm aus dem Schmuckstück. Die Goldkette wurde erst 1950 von dem damaligen Oberbürgermeister Wilhelm Weber wieder hervorgeholt und für den Sozialdemokraten umgestaltet. Erst seit Weber bekommen Hannovers Stadtoberhäupter die Kette bei Amtsantritt wieder feierlich vom Ratsvorsitzenden umgelegt.

Der Kaiser ist nicht mehr

Statt des Kaisers steht heute das aus Weißgold und Emaille, Perlmutt, Saphir, Diamanten und Perlen gefertigte Stadtwappen als Ausdruck bürgerlicher Selbstbestimmung im Zentrum der Kette. Es wird von Löwen an beiden Seiten getragen und von einer Helmzier bekrönt. 1991 wurde die Kette zum 750. Stadtjubiläum vom Goldschmiedemeister Herbert Bitter noch einmal restauriert. Die Handwerkskammer zahlte.

Damals fiel dem Juwelier etwas auf: Vier der Kettenglieder waren nicht wie die anderen aus Gold, sondern nur vergoldet. „Niemand wusste, wie das passiert ist“, sagt Schmalstieg, der damals OB war. Seine Vermutung: „Einer meiner Vorgänger“ – gemeint ist wohl August Holweg (1956–1972) – „war etwas korpulenter und hat die Kette vermutlich verlängern lassen. Für echtes Gold war wahrscheinlich kein Geld da.“ Die hannoverschen Juweliere und die Handwerkskammer ließen sich nicht lumpen. Inzwischen sind alle Kettenglieder aus reinem Gold.

Weitere Symbole der Kette sind das Niedersachsenross und das Kleeblatt aus dem Wappen. „Es wird auch als Marienblümchen oder Blüte des Pfeilkrautes gedeutet, was auf die Lage Hannovers in der Leinemasch verweisen soll“, sagte Stadsprecherin Konstanze Kalmus. Das ursprüngliche Porträt Kaiser Wilhelms II. sowie einige herausgelöste Kettenglieder liegen heute im Historischen Museum am Hohen Ufer.

Von bürgerlicher Selbstbestimmung konnte zu Kaisers Zeiten noch keine Rede sein. Das musste einer Anekdote zufolge auch Heinrich Tramm erfahren. Als Kaiser Wilhelm II. zur Einweihung des Neuen Rathauses am 20. Juni 1913 nach Hannover kam, begrüßte der Monarch der Legende zufolge erst General Otto von Emmich und weitere Vertreter des Deutschen Heeres. Tramm, mit der Kette auf der Brust, musste warten. Als der Kaiser zu ihm kam, soll Tramm den Satz gesagt haben: „Zehn Millionen Mark, und alles bar bezahlt.“ Gemeint war der Überlieferung zufolge das Neue Rathaus – nicht die Kette.

Das Wichtigste zum Schluss

Und wie wertvoll ist die Kette? Nach Angaben der Stadt ist sie heute rund 90.000 Euro wert.

Von Karl Doeleke