Wer hat da nicht richtig hingeguckt? Moltkeplatz wird großflächig betoniert

List

Die Umgestaltung des Moltekeplatzes in der List ist in vollem Gange. Und langsam wird sichtbar, was Anwohner und Besucher hier erwartet: Jede Menge Beton. Auf der Visualisierung der Stadt, großflächig an den Bauzäunen aufgehängt, wird der Platz vor allem eines: grün. Theorie und Praxis klaffen da allerdings derzeit noch weit auseinander. Die vielen grünen Punkte sind vielmehr eine optische Täuschung – so könnte der Platz in weiter Zukunft vielleicht einmal von oben aussehen, wenn Sommer ist und auch alle bislang noch gar nicht gepflanzten Bäume üppig gewachsen sind. Wer aber fliegt in den kommenden Jahren schon über den Moltkeplatz, um so eine Aussicht zu genießen?

Illustration vom geplanten Moltkeplatz. Quelle: NN

Warum ist das so gelaufen? Nachdem die Verwaltung schon im Zuge der Umgestaltung vier alte Linden für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle fällen wollte, wird jetzt rund ein Viertel des inneren Platzes betoniert. Das hatten Bezirksrat und Rat im August 2017 zwar beschlossen, aber offensichtlich auch nicht ganz genau hingeschaut. „Die Umsetzung mit dem ganzen Asphalt hat uns jetzt schon überrascht“, sagt Thomas Bechinie, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bezirksrat Vahrenwald-List.

Sein Kollege von den Grünen, Klaus Geschwinder, plädiert zwar dafür, erst einmal abzuwarten, wie das Ergebnis letztendlich aussieht, „wir ärgern uns aber auch über uns selber, dass wir da nicht genauer hingeschaut haben“. Alle Beteiligten seien geschockt über die Ausmaße, die das Projekte in Sachen Versiegelung angenommen habe. „So eine große versiegelte Fläche – das tut schon weh, das anzuschauen“, sagt Geschwinder.

Stadt: „Wetterunabhängige und verschleißfeste Benutzung“

Rund 1000 von insgesamt rund 4400 Quadratmetern Platzfläche sind laut Stadtsprecher Dennis Dix mit einer Asphaltdecke versiegelt worden. Insgesamt werden rund 1600 Quadratmeter Fläche in und um den Moltkeplatz laut Dix „wetterfest, robust und mit unterschiedlich farbigen Deckschichten“ befestigt. Die übrigen Flächen werden innerhalb der Platzmitte und an der Nordseite durch ein mineralische Decke befestigt.

Kiesbeläge eigneten sich nicht für intensiv genutzte Stadtplätze und erforderten einen sehr hohen Unterhaltungsaufwand, sagt Dix. „Der Asphaltbelag ermöglicht eine ganzjahrestaugliche, wetterunabhängige und verschleißfeste Benutzung, insbesondere auch für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind.“ Für die vorhandenen Altbäume bestehe keine Gefahr. „Die übrigen Bereiche unter den markanten Bäumen in der Platzmitte mit den unterschiedlichen Kinderspielangeboten werden mit einer mineralischen Wegedecke vergleichbar mit Wald- und Parkwegen hergestellt, damit auch das Boule spielen möglich ist“, betont Dix.

Fassungslose Anwohner

Die Entwürfe, für die auch Bürger aller Generationen im Vorfeld etliche Anregungen und Wünsche geäußert haben, sehen da weitaus freundlicher aus –weniger Beton und hügelige Flächen mit grünem Bewuchs. Täglich bleiben Passanten vor den Bauzäunen am Moltkeplatz stehen und diskutieren fassungslos. Vertreter des BUND haben ein Treffen mit den Stadtplanern bezüglich der Versiegelung der Flächen organisiert, die Fraktionen im Bezirksrat treffen die Verantwortlichen in einer Sondersitzung. „Vielleicht können wir später noch für Veränderungen sorgen“, sagt CDU-Vorsitzender Lars Pohl. Die vielen Betonelemente seien sehr viel größer und dominanter ausgefallen als er gedacht habe. „Ich habe mir das anders vorgestellt, möchte aber erst einmal warten, wie der Platz nach der geplanten Begrünung aussieht.“

Der Stadtplaner hat den Stadtteil-Politikern in der Zusammenkunft erläutert, dass der Platz für alle nutzbar werden soll und daher feste Wege geschaffen werden müssten. „Es hieß zudem, dass vorher auch Betonplatten verlegt waren“, so Thomas Bechinie. Aufzuhalten sei der Prozess aber jetzt offenbar nicht, „die Aufträge sind vergeben und es läuft, wie es läuft.“

Die Stadt hat große Plakate mit der Visualisierung zum Moltkeplatz aufgehängt. Dort sieht alles sehr grün aus - allerdings stellt die beige Farbe die asphaltieren Flächen dar. Quelle: Laura Ebeling

Nicole Klemme aus der List kritisiert vor allem die Visualisierungen auf Plakaten am Bauzaun. „Auf den hübschen Plakaten sind die Flächen, die jetzt komplett asphaltiert sind, in freundlichem Beige dargestellt, als handele es sich um Decken, die eine Versickerung zulassen“, sagt sie. Außerdem sei neben den Asphaltflächen eine „geradezu absurde Masse an sehr großen Betonwürsten installiert worden, die als Sitzbänke fungieren sollen“. Für Klemme vollkommen unverständlich. Ein Anwohner des Platzes macht bei der jüngsten Sitzung des Bezirksrates seinem Ärger Luft. Er kenne den Moltkeplatz seit 1968. „Da wird das Grün entfernt, und es kommt nur Beton drauf. Das tut wirklich weh“, sagt er.

Offen oder einfach kalt?

Statt Sitzbänken werden derzeit Betonfertigteile mit einer Gesamtlänge von rund 330 Metern eingebaut. Das soll die Platzränder stärken, die Eingänge und Platzecken miteinbeziehen. „Gerade während der Wochenmarkttage soll so der innere Platz nicht mehr abgeschirmt bleiben“, sagt Stadtsprecher Dix.

Genau das hätte aber jahrelang den Charme des Areals ausgemacht – ein geschütztes Fleckchen Natur inmitten der Großstadt, findet eine Anliegerin. Außerdem würden die Marktwagen den Platz auch künftig automatisch abschirmen. „Die Betonwüste strahlt einfach nur Kälte aus, es gibt keine uneinsehbare geschützte Ecke etwa für Jugendliche oder Senioren, die ungestört klönen wollen“, ergänzt eine andere Bewohnerin. Außerdem sei unverständlich, im Zuge des Klimawandels Betonflächen anzulegen, die sich immens aufheizten und zudem kein Regenwasser durchließen.

Bei der Stadt seien laut Sprecher Dix bislang keine Beschwerden eingegangen. „Es gab lediglich Rückfragen zu den Materialien, Einbauten und Bauzeiten.“ Er appelliert außerdem an die Geduld der Anwohner. „Dass der Platz derzeit weniger grün wirkt, als erwartet, ist nicht verwunderlich. Wir befinden uns ja noch in der Bauphase.“ Nach der Umgestaltung und des Setzens der Pflanzen werde das Erscheinungsbild deutlich lebendiger sein, als vor der Umgestaltung, meint Dix. Eine abschließende Bewertung sollte daher erst im kommenden Sommer getroffen werden.

Von Laura Ebeling und Susanna Bauch