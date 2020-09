„Wer hat, der gibt“: Demo gegen Kapitalismus in Hannover

Hannover

Rund 100 Menschen haben am Sonntag in Hannover gegen die ungleich verteilten Reichtümer in der Gesellschaft demonstriert. Unter dem Motto „Wer hat, der gibt“ zogen die linken Teilnehmer lautstark, aber friedlich vom Neuen Haus über die Lister Meile bis zur Markuskirche. Die Coronakrise habe die Lage aus ihrer Sicht noch verschärft: Während die Eliten immer reicher würden, unternehme der Staat nichts für die Arbeiterklasse.

Die „Wer hat, der gibt“-Demo in Hannover war eine von mehreren gleichartigen Protestaktionen bundesweit. Eine Rednerin des „Autonomen feministischen Kollektivs“ sprach von einem „schlechten Scherz für uns Frauen“, wenn die Krise angeblich alle in der Gesellschaft gleichermaßen hart treffe. Schon vorher hätten Frauen mehr arbeiten müssen, um auf das gleiche Geld wie ihre männlichen Kollegen zu kommen. 75 Prozent der Angestellten im systemrelevanten, medizinischen Bereich seien weiblich, in der Krise sei auch die Gefahr häuslicher Gewalt gestiegen.

Anzeige

Milliarden für Airlines statt Bildung

Zwei Rednerinnen des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) nannten es „zynisch, wenn uns gegenüber jetzt für ein paar Monate Interesse geheuchelt wird“. Die Pandemie habe 750.000 Studenten den Job gekostet. Das Überbrückungsangebot vom Staat von monatlich 500 Euro sei ein Witz, wenn schon die Miete 300 bis 400 Euro verschlinge. „Der Zugang zu Bildung ist auf die oberen Schichten ausgerichtet“, sagten die Rednerinnen. „Statt Milliarden in die Bildung zu investieren, werden sie in Fluggesellschaften gesteckt.“

Weitere HAZ+ Artikel

Gürtel geht nicht mehr enger

Eine Gastrednerin der Berliner „Wer hat, der gibt“-Bewegung bezeichnete es sogar als „fortgesetztes Staatsversagen“, wenn zwar Milliarden an die Lufthansa fließen, damit aber kein Mitspracherecht erkauft wurde oder Forderungen gestellt werden. Es dürfe zudem nicht sein, dass etwa der Lidl-Eigentümer in der Krise noch reicher werde, Kassiererinnen aber weiter für geringe Löhne schuften. Wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) sage, die Corona-Schulden sollten innerhalb der nächsten 20 Jahre getilgt werden, könne sie schon die kommende Phrase „Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen“ hören: „Bei den meisten ist aber schon das letzte Loch erreicht.“

Von Peer Hellerling