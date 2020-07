Hannover

Er hat Verstärkung mitgebracht. Schwester Sonja, die Freunde Marcel, François, Elvira und Elias, die komplette Familie Kowalewski – sogar Nachhilfelehrerin Kimberley Tscherner ist gekommen, um dem achtjährigen Desmond beizustehen. Rund drei Wochen ist es her, dass der kleine Junge einen großen Auftritt bei der zweiten „Black Live Matters“-Demonstration in Hannover hingelegt hat. „Ich bin ein Afrikaner und komme aus Ghana. Ich schäme mich nicht für meine Hautfarbe, sondern trage sie mit Stolz“, sagt er dort – auf einem schwarzen Podest stehend –, umjubelt und fotografiert von der Menge. Die Polizei geht später von 1000 Teilnehmern aus. Der kleine schwarze Junge mit der so sanften Stimme berichtet von rassistischen Schikanen im Kindergarten und in der Schule, Streitigkeiten, bei denen er sich nicht fair behandelt fühlt – und endet mit flammenden „ Black Lives Matter“-Rufen mit erhobener Faust.

„Ich bin seine Freundin“

Ein achtjähriges Kind, das in Hannover öffentlich über Alltagsrassismus spricht? Wer ist dieser kleine, mutige Junge? Was sind die Beweggründe für seinen Auftritt? Die HAZ lädt Desmond mit seiner großen Schwester Sonja zu einem Treffen im Park an der Vahrenwalder Straße ein – und wird direkt zu Beginn mit einer Art Minidemonstration konfrontiert. Neun Freunde hat der Achtjährige mitgebracht, die ihn bei „seiner Sache“ unterstützen. Warum sind sie zu dem Gespräch mitgekommen?

„Ich bin seine Freundin“, sagt Elvira (7) mit treuherzigem Blick. François (9) nickt eifrig. Kumpel Marcel (8) ist offenkundig nicht ganz klar, worum es bei diesem Treffen mit dem komplizierten Oberthema „ Alltagsrassismus“ eigentlich geht. Dafür wissen es aber die Eltern und die große Schwester Maja, die Marcel zur Unterstützung mitgebracht hat. „Wir sind auch Ausländer“, sagt Magdalena Kowalewska. „Wir wollen sagen, dass es uns ganz egal ist, ob jemand schwarz, weiß oder gelb ist.“ Ehemann Marek, Lkw-Fahrer, ist vor drei Jahren mit der Familie aus Polen gekommen, weil er in Hannover Arbeit gefunden hat. Vor allem François geht bei den Kowalewskis ein und aus. Man merkt es der 39-jährigen Mutter an, dass ihr der Kampf gegen Rassismus ein Herzensanliegen ist: „Wir sind in Hannover gut aufgenommen worden, wir wünschen uns, dass das für alle so ist.“

Zu zehnt sind Desmond und seine Freunde zum Gespräch mit der HAZ erschienen –um zu sagen, dass es egal ist, welche Hautfarbe jemand hat. Quelle: Katrin Kutter

Nun ist es eine Sache, wenn Erwachsene über Alltagsrassismus reden. Eine ganz andere ist es, wenn Grundschulkindern dieses komplizierte Wort völlig selbstverständlich über die Lippen geht. Es ist vielleicht die bedrückendste Erkenntnis an diesem Tag, dass der achtjährige Desmond und seine siebenjährige Freundin Elvira besser als mancher Erwachsene erläutern können, was Rassismus ist. Desmond rückt sich erst noch einmal Schutz suchend auf seinem Platz zwischen seinen Freunden zurecht, bevor er – mit leiser Stimme zwar, inhaltlich aber präzise und klar, – zu sprechen beginnt.

Plötzlich ist es still auf der Wiese

„Rassismus ist, wenn manche Leute wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion schlecht behandelt werden“, sagt er dann ernst. Es ist plötzlich still auf der Wiese, auf der die Kinder vorher wild herumgetobt haben. Desmond hat zu Beginn des Treffens auch von einer Rangelei in der Schule berichtet, bei der ihm ein anderer Junge die Lippe blutig geschlagen hat. Das Fatale: Desmond wurde von der Lehrerin als Angreifer hingestellt. Auch auf der „ Black Lives Matter“-Demo hat der Achtjährige den Vorfall erwähnt. Offenbar spielte dabei aber weniger die Hautfarbe, sondern vielmehr ein Konflikt zwischen verschiedenen Jungsgruppen eine Rolle. „Genau“, sagt Desmonds Schwester Sonja, „weiß man es aber nicht“.

Bedrückend: Elvira (Bild links) und Desmond sind erst sieben, beziehungsweise acht Jahre alt. Trotzdem wissen sie schon genau, was Rassismus ist. Quelle: Katrin Kutter

Aber jetzt geht es um Beleidigungen, die ganz konkret mit dem Aussehen schwarzer Menschen zu tun haben. Andere Kinder hätten ihn „Affe“ genannt, erzählt Desmond leise. „Oder ,Neger’“. Es ist offensichtlich, dass er sich schämt, obwohl sich doch die Kinder schämen müssten, die ihn so nannten. „Eine Freundin hat das auch einmal zu mir gesagt“, berichtet Elvira. Wie hat sie reagiert? „Sie ist nicht mehr meine Freundin“, sagt die Siebenjährige schlicht. „So etwas sagt man nicht“.

„Jetzt bin ich stolz auf meine Hautfarbe“

Dann fasst sie nach: „Was heißt das eigentlich genau: ,Neger’?“ Das ist ein altes Wort für schwarze Menschen, ein Schimpfwort“, erläutert Desmonds Nachhilfelehrerin Kimberley Tscherner. „Ach!“, antwortet die kleine Elvira, „Deshalb. Das Wort hat nämlich weh getan.“ Sie erinnere sich noch genau an den Tag, an dem Desmond zu Hause erzählt habe, er müsse sich jetzt öfter duschen, damit er heller werde, sagt Desmonds große Schwester Sonja. Desmond lacht verlegen. „Ich bin jetzt aber stolz auf meine Hautfarbe“, sagt er dann.

„Negerkuss“, „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann“: Desmonds große Schwester Sonja Pluszczyk hat Alltagsrassismus in ihrer Kindheit schicksalsergeben hingenommen statt sich zu wehren. Quelle: Katrin Kutter

Überhaupt, Desmonds Schwester. Es hat sicher auch mit ihr zu tun, dass Desmond sensibilisiert für das Thema Rassismus ist. Sonja Pluszczyk ging früher auf dieselbe hannoversche Grundschule wie Desmond heute. „Mein großer Bruder und ich, wir waren damals die einzigen Schwarzen“, erzählt die 26-Jährige, die in Hannover geboren ist. Sie habe gar nicht gewusst, was Rassismus ist und es schicksalsergeben hingenommen, wenn plötzlich Schulkameraden sie fragten, warum ihre Nase eigentlich so anders, so groß sei: „Ich habe oft sogar noch freundlich gelacht, obwohl ich es gehasst habe“, sagt sie jetzt. Spiele wie „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann“ habe sie wie selbstverständlich mitgespielt. Sie habe selbst dann noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht, wenn man sie mit dem Wort „Negerkuss“ geärgert habe.

„Rassismus benennen, auch wenn es schmerzt“

Auch heute fühlt die 26-Jährige sich noch oft diskriminiert: „Schokocrossi“ werde sie auf der Straße genannt. Wildfremde Menschen sprächen sie auf ihre Haare an, fragten, wie sie ihre Locken bändige. Desmonds Schule sei heute viel bunter, multikultureller geprägt. Dennoch findet sie es wichtig, dass der Junge Alltagsrassismus als solchen erkennt – und nicht, wie sie früher, einfach darüber hinweggeht. „Das schmerzt vielleicht am Anfang“, sagt sie, „aber in zehn Jahren wird er denken, das hat mich stark gemacht“. Dennoch: Forcieren will sie Auftritte wie bei der „Black Live Matters“- Demo nicht. Es sei seine Idee gewesen, betont sie. Er sei bei so etwas völlig eigenständig in seinem Handeln.

„Mit Kindern reden und fair sein“

Warum also hat Desmond den Auftritt bei Demonstration gemacht? „Wenn Kinder wütend sind oder traurig, dann soll man mit ihnen reden und fair sein“, sagt der Achtjährige sanft, aber bestimmt. Und: „Eltern sollen alle Kinder miteinander spielen lassen, denn wir sind alle gleich“. Er überlegt. „Das können sich ruhig mal viele Menschen anhören und darüber nachdenken“, ergänzt er dann.

Dem ist wenig hinzuzufügen.

Von Jutta Rinas