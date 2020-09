Hannover

Hannover hilft – auch in der Krise. Zahlreiche Chöre, Gymnastikgruppen und andere Initiativen können wegen der Corona-Ansteckungsgefahr nicht mehr in ihren angestammten Räumen proben. Zugleich stehen zahlreiche größere Räume leer, weil Tagungen und Kongresse ausfallen. Das Kongressbüro der Hannover-Tourismus- und Marketinggesellschaft (HMTG) will jetzt zwischen beiden vermitteln. Vielfach gebe es Räume gratis oder gegen Erstattung der Energiekosten, sagt HMTG-Sprecherin Maike Scheunemann.

HAZ-Bericht über Gospelchor war Auslöser

Entstanden war die Idee nach einem HAZ-Bericht. Der Chor der Gospelkirche suchte dringend einen größeren Proberaum, das Zeitungsfoto zeigte die Sangesfreunde bei Regen unter Regenschirmen im Freien. „Als wir das gelesen haben, ist bei uns die Idee entstanden, Räume im Sinne der Aktion #Supportyourlocal zu vermitteln“, sagt Scheunemann.

Tatsächlich haben verschiedene Betreiber von Veranstaltungsräumen bereits zugesagt. Unter anderem stellt das Brauhaus Ernst August Räume zur Verfügung, ebenso wie das GOP-Varieté, das Leibniz-Theater, das Novotel in Hannover sowie Median Hotels in Lehrte und die Schlossküche Herrenhausen. „Viele verlangen nur entweder eine sehr geringe Miete oder den Ausgleich der Energie- und Reinigungskosten“, sagt Scheunemann.

Kongressbüro Hannover hilft gratis bei Raumsuche

Das Kongressbüro organisiert normalerweise Dienstleistungen für Tagungs- und Messeveranstalter. Die laufen zwar nach dem Corona-Shutdown allmählich wieder an. Trotzdem wolle das Team sein Know-how zur Verfügung stellen, Vereinen und Initiativen zu helfen, sagt Scheunemann. „Sowohl suchende Gruppen können sich melden als auch Anbieter von weiteren Räumen, die wir ins Angebot aufnehmen können“, sagt Scheunemann.

Der Gospelchor übrigens ist derweil selbst fündig geworden: Die Sänger treffen sich jetzt im Gymnasium Limmer.

Von Conrad von Meding