Hannover

Wer soll in Zukunft die Stadt Hannover als Oberbürgermeister führen? Weil sich der bisherige Amtsinhaben Stefan Schostok ( SPD) nach der Gehaltsaffähre aus dem Rathaus zurückgezogen hat, sind die Bürger der Stadt aufgerufen, am heutigen Sonntag einen neuen Chef ins Rathaus zu wählen.

Ständig aktuell informiert

Lesen Sie mehr:Hier finden Sie unseren Liveticker zum OB-Wahltag mit allen Nachrichten, Hintergründen und Ergebnissen

Die Wahllokale haben seit 8 Uhr geöffnet – da standen in einigen Wahllokalen schon die Frühaufsteher vor der Tür. Ist das ein Hinweis auf eine hohe Wahlbeteiligung? Das bleibt einstweilen offen. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, jeweils um kurz nach 12 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr Informationen zur Wahlbeteiligung zu veröffentlichen. Unterdessen haben als erste der aussichtsreichen OB-Kandidaten Marc Hansmann ( SPD) und Belit Onay (Grüne) ihre Stimmen abgegeben.

Hansmann wählt im Pavillon, Onay in der Nordstadt

SPD_Kandidat steckt seinen Wahlzettel im Pavillon in die Wahlurne. Quelle: Katrin Kutter

SPD-Kandidat Marc Hansmann kam um kurz nach 11 Uhr zur Stimmabgabe in den Pavillon. Mit dabei: eine freundlich lächelnde Ehefrau und eine ausgelassen herumhüpfende Tochter. Und auch der OB-Kandidat – gekleidet in roter Regenjacke und 96-Fanschal – wirkt noch entspannt. „Ich habe heute zum ersten Mal seit einem halben Jahr ausgeschlafen“, erzählt er. Richtige Aufregung werde sich bei ihm wohl erst am Nachmittag einstellen, vermutet er. „Wenn ich nichts mehr machen kann.“

Grünen-Kandidat Belit Onay wählt in der Nordstadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Belit Onay, Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, hat gemeinsam mit seiner Frau an der Grundschule in der Uhlandstraße in der Nordstadt seine Stimme abgegeben. Den Tag ist er geruhsam angegangen. „Wir haben lang geschlafen“, erzählt er. Das habe auch die Müdigkeit der letzten Tage etwas vertrieben. Auf den Abend freue er sich schon. „Ich bin froh, dass wir heute ein Ergebnis haben, sodass man weiß, wo man steht.“ Bis dahin mache er sich noch einen schönen Familientag. Was er sich vom heutigen Wahltag erhofft? „Ich erwarte, dass es eine Stichwahl geben wird und ich hoffe, dass ich da reinkomme“, sagt Onay. Wenn das passiere, werde er mit seiner Frau, Freunden und Freundinnen und den Parteikollegen feiern. „Aber wir machen heute nicht zu lang“, lacht er. Dann gehe der Wahlkampf schließlich wieder los.

CDU-Kandidat Eckhard Scholz wurde ebenfalls gegen Mittag zur Stimmabegabe erwartet. Sein Wahlbezirk ist Vahrenwald.

Von Johanna Stein und Alina Stillahn