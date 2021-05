Hannover

Im September finden nicht nur die Bundestagswahlen statt. In der Region Hannover werden am 12. September auch die Regionsversammlung, der Rat der Stadt Hannover sowie deren Stadtbezirksräte und zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterin im Umland gewählt. Zudem können die Bürger und Bürgerinnen über eine neue Regionspräsidentin oder einen neuen Regionspräsidenten abstimmen. Denn der derzeitige Amtsinhaber Hauke Jagau tritt nicht mehr an. Zu dieser Wahl lädt die Redaktion zu einem ersten HAZ-Forum ein. Am 12. Mai treffen im Pressehaus SPD-Kandidat Steffen Krach, CDU-Kandidatin Christine Karasch und Grünen-Kandidatin Frauke Patzke aufeinander. Publikum ist in der Corona-Krise nicht zugelassen. Die HAZ überträgt die Diskussion als Live-Stream.

Inhaltlich geht es ab 19 Uhr um die Themen, die in der Verantwortung der Region liegen. So ist die Region Träger des öffentlichen Personennahverkehrs und der Abfallentsorgung für mehr als eine Million Menschen. Umwelt, Regionalplanung und Naherholung sowie Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sind weitere Aufgabenbereiche. Auch die Berufsbildenden Schulen und die kommunalen Krankenhäuser liegen in der Verantwortung der Region. Entsprechend wird es auch Fragen zur Pandemie-Bekämpfung geben. Denn die Region ist etwa auch für das Impfzentrum zuständig. Der neue Präsident oder die neue Präsidentin wird Chef oder Chefin der Verwaltung der Region Hannover und gibt die Leitlinien der Politik vor. Beschlüsse der Regionsversammlung werden vom Regionspräsidenten mit Hilfe der Regionsverwaltung ausgeführt.

Im Zentrum des Forums sollen die Fragen der HAZ-Leserinnen und -Leser stehen. Ab sofort können Sie uns Ihre Fragen schicken – per E-Mail mit dem Stichwort „HAZ-Forum Region“ an die Adresse hannover@­haz.de. Wer anonym bleiben möchte, vermerkt es entsprechend. Das Forum wird am 12. Mai ab 19 Uhr hier auf HAZ.de für Abonnenten live übertragen.

Von Jan Sedelies