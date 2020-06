Hannover

Zwei Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zu Donnerstag drei Werkzeugkoffer aus einem Kleintransporter in Hannover gestohlen zu haben. Ein Zeuge hatte in der List verdächtige Geräusche gehört und zwei Personen bemerkt. Bei der späteren Fahndung entdeckte die Polizei einen 26 und 29 Jahre alten Mann.

Der Anwohner hatte gegen Mitternacht zwei Personen gesehen, die an der Grethe-Jürgens-Straße drei Werkzeugkoffer aus einem Firmenwagen holten. Anschließend seien die Unbekannten davongelaufen. Etwa eine Stunde später und nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt, machten die Beamten zwei Männer an der Podbielskistraße ausfindig.

Widersprüche bei Befragung

„Sie gaben zwar an, einfach nur spazieren zu gehen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. „Im Laufe der Befragung verwickelten sie sich dann aber in Widersprüche.“ Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls gegen die 26- und 29-Jährigen, die Beute wurde bislang allerdings nicht entdeckt. Zeugen des Autoaufbruchs werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1 09 27 17 zu melden.

Von Peer Hellerling