Hannover

Der Westschnellweg zwischen Hannover-Herrenhausen und -Stöcken hat sich in den vergangenen Wochen durch die Dauerbaustelle zur Staufalle entwickelt. Bereits seit September 2020 erneuert die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn der Bundesstraße 6. Darüber hinaus bekommt der Westschnellweg an dieser Stelle neue Leitplanken. Seitdem steht jeweils nur eine Spur statt zwei pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Das Ende ist erst für diesen Sommer geplant.

Erfreulich: Wie die Behörde auf HAZ-Anfrage mitteilt, sind die in mehrere Phasen aufgeteilten Arbeiten zwischen der Klappenburgbrücke und der Anschlussstelle Herrenhausen im Zeitplan. Die dreieinhalb Kilometer lange Baustelle soll demnach fristgerecht im Juli verschwunden sein. Offenbar haben die Firmen die Verzögerungen des vorherigen Bauabschnitts wieder hereingeholt.

Zustand der Straße war schlechter als erwartet

Die vorangegangene Phase sollte ursprünglich Mitte Dezember abgeschlossen sein, verzögerte sich aber bis Ende Januar. Der Straßenzustand war noch schlechter als erwartet. Der aktuelle Abschnitt, bei dem beide Fahrtrichtungen je einspurig auf der eigentlich nur gen Norden führenden Fahrbahn geleitet werden, startete entsprechend später. Laut Landesbehörde gilt für diese Phase aber nach wie vor Ende April als Fertigstellungsdatum. Momentan wird die nach Süden führende Hälfte des Westschnellwegs erneuert.

Nahtlos im Anschluss beginnt die letzte Phase der grundlegenden Fahrbahnerneuerung. Es ist davon auszugehen, dass im Vorfeld wieder eine Vollsperrung an einem Wochenende nötig wird. In der Zeit werden das neue Baustellenfeld und die nötigen Verschwenkungen der Fahrbahnen eingerichtet. Details dazu will die Landesbehörde zeitnah bekanntgeben.

Von Peer Hellerling