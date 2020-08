Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 08. August 2020

Heute: Es bleibt sonnig und es wird noch heißer - mit bis zu 35 Grad. Nachts bleiben wir ebenfalls Temperaturen weit über der 20-Grad-Marke. 13.5 Sonnenstunden erwarten wir heute in Hannover. Am Abend ziehen ein paar Wolken über den Himmeln. Dazu weht nur ein schwacher Wind. Wer kann, sollte sich schon früh einen Platz im Freibad oder am Badesee sichern.

Drei-Tage-Prognose für Hannover