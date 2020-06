Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 9. Juni 2020

Heute: Maximal 21 Grad erwarten wir am Dienstag in Hannover. Bei ruhigem Wind ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit heute mit 10 Prozent äußerst gering. Nachdem sich am Morgen auch die Sonne zeigt, wird es ab 10 Uhr wolkiger.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Morgen: Ein recht grauer Junitag erwartet uns am Mittwoch. Viele Wolken, kaum Sonne. Aber auch kein Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 22 Grad.

Donnerstag: Vor allem am Donnerstagmorgen ist der Regenschirm ein kluger Begleiter. Obwohl auf dem Thermometer weiter bis zu 22 Grad drin sind, wird es an diesem Tag ungemütlicher.

Freitag: Etwas freundlicher – und vor allem wärmer – wird es am Freitag. Bei bis zu 26 Grad setzt sich die Sonne häufiger als an den Vortagen gegen die Wolken durch.

