Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Juli 2020

Heute: Die Sonne ist zurück in Hannover. Am Sonnabend wird das Wetter in der Region recht freundlich. Nur ein paar Wolken sind zwischendurch am Himmel zu sehen. Voraussichtliche Höchsttemperatur am Nachmittag: 20 Grad. Der Wind hat stark nachgelassen.

Drei-Tage-Prognose für Hannover