Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. August 2020

Heute: Mit 33 Grad Höchsttemperatur ändert sich auch am Dienstag nur wenig an der Gesamtwetterlage. 13 Sonnenstunden werden in Hannover erwartet. Es bleibt hochsommerlich!

Drei-Tage-Prognose für Hannover