Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. Juni 2020

Heute: Das Wochenende beginnt mit einem bewölkten Morgen, wird aber schnell heiter und heiß. Am Sonnabend sollen bis zu 28 Grad erreicht werden. Am späten Abend entlädt sich die Energie dann in einem starken Gewitter.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Sonntag: Am Sonntag dominieren dann wieder Wolken und Regen. Auch Gewitter sind möglich bei maximal 22 Grad.

Montag: Am Montag wird das Wetter langsam wieder besser: Der Regen hört auf. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es wird 23 Grad warm.

Dienstag: Dienstag gibt es mehr Wolken, aber auch sonnige Abschnitte. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 23 Grad.

