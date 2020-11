Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 20. November 2020

Heute: An diesem Freitag wird es frisch. Die Temperaturen steigen nicht über 7 Grad. Also ziehen Sie sich besser warm an, zumal es stürmisch bleibt. Am frühen Mittag kann es außerdem regnen.

Drei-Tage-Prognose für Hannover