Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 22. November 2020

Heute: Wieder ist es wieder minimal wärmer als am Vortag mit bis zu 10 Grad, es bleibt aber grau Von der Sonne ist keine Spur. Am Vormittag sind Schauer möglich Der Wind flacht am Abend ab.

Drei-Tage-Prognose für Hannover