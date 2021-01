Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 26. Januar 2021

Heute: Es hat geschneit in der Region, und das kann auch immer wieder mal passieren in den nächsten Tagen. An diesem Dienstag ist es zwischendurch auch mal aufgelockert und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 3 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Hannover