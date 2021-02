Hannover

Schneehöhen von 20 bis 40 Zentimetern, Temperaturen im zweistelligen Minusbereich: Meteorologen sagen für die Region Hannover einen heftigen Wintereinbruch an diesem Wochenende voraus. Das könnte auch erhebliche Auswirkungen für das öffentliche Leben haben. Wir haben zusammengestellt, worauf Sie in den kommenden Tagen achten sollten.

Was erwarten die Meteorologen an diesem Wochenende?

Laut Deutschem Wetterdienst ist zwischen Sonnabendabend und Sonntagabend mit langanhaltenden und mitunter kräftigen Schneefällen zu rechnen. In diesem Zeitraum können demnach 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen, vereinzelt bis zu 40 Zentimeter. Die stärksten Schneefälle erwarten die Experten in der Nacht zu Sonntag – innerhalb von zwölf Stunden könnten dann zwölf bis 25 Zentimeter Schnee fallen. Außerdem warnen die Meteorologen vor starkem bis stürmischem Wind, der teils zu Schneeverwehungen führen könne.

Anzeige

Wer hält Straßen und Wege in Hannover frei?

Sobald es schneit, kann die komplette Aha-Winterdienstmannschaft eingesetzt werden, sagt Sprecherin Helene Herich. 260 Beschäftigte mit 60 großen sowie 40 kleinen Streu- und Räumfahrzeugen sind dann in Hannover unterwegs. Sie räumen 2000 Kilometer Straße und Radwege und kümmern sich um rutschsicherere Fußgängerüberwege. Aha habe rund 6000 Tonnen Salz, 3500 Tonnen Splitt und 2000 Tonnen Streusand auf Lager.

„Wenn es die Wetterlage erfordert, kann rund um die Uhr geräumt und gestreut werden. Die nächtliche Rufbereitschaft umfasst rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bis zu 100 Räum- und Streufahrzeugen. Aha kann zudem bis zu 100 städtische Mitarbeiter zusätzlich im Winterdienst einsetzen, wenn es die Situation erfordert“, erläutert Herich.

Gehwege sollen auch bei Schnee nutzbar sein. In vielen Gemeinden sind Eigentümer in der Pflicht. Wenn der Schnee fällt, muss geschippt werden. Quelle: Tobias Hase/dpa

Und wie ist es mit dem Bürgersteig vor meiner Haustür?

Hauseigentümer müssen grundstückseigene und angrenzende öffentliche Gehwege selbst von Schnee und Eis befreien. Die Räumpflicht kann der Eigentümer auch an den Mieter übertragen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich das im Mietvertrag wiederfindet. Eine Regelung in der Hausordnung reicht nicht aus. Es gibt auch kein Gewohnheitsrecht, nach dem die Bewohner im Erdgeschoss zur Schneebeseitigung verpflichtet sind.

Bis wann muss ich Schnee geschippt haben?

Eigentümer oder Mieter müssen im Zweifel früh aufstehen. Werktags müssen sie in der Regel von 7 bis 20 Uhr Schnee schippen. An Sonn- und Feiertagen gilt die Räumpflicht meist ab 8 Uhr. Bei länger anhaltendem Schneefall müssen Eigentümer oder Mieter mitunter mehrmals täglich räumen. Wenn der Grundstückseigentümer weiß, dass Passanten sein Grundstück schon früher betreten, muss er sogar noch früher räumen. Andernfalls kann er für Unfälle auch schon vor 7 Uhr haftbar gemacht werden, entschied das Oberlandesgericht Koblenz (Az.: 5 U 1479/14).

Das Schneeschaufeln ist so anstrengend – kann ich stattdessen Streusalz nehmen?

Nein. „Gehwege dürfen nur mit Sand oder Splitt gestreut werden. Die Verwendung auftauender Stoffe, wie zum Beispiel Salz, ist nur auf Treppen und Rampen gestattet“, sagt Aha-Sprecherin Herich. Nicht erlaubt ist die Verwendung von umweltschädlichen Chemikalien. Im Stadtgebiet gibt es rund 1000 Streusandkisten, an denen sich Bürgerinnen und Bürger bedienen können. Wer eine leere Kiste vorfindet, kann dies dem Aha-Service unter Telefon (0800) 9991199 mitteilen. Eine Liste aller Streusandkisten im Stadtgebiet gibt es auf der Aha-Internetseite unter www.aha-region.de

Wie bereitet sich die Üstra vor? Muss ich damit rechnen, dass Busse und Bahnen ausfallen?

„Wir haben Winteralarmstufe B ausgerufen – der Winterdienst steht Gewehr bei Fuß“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Dass es zu Ausfällen im Fahrbetrieb kommt, deute sich nicht an. Einzig Eisregen könne zu Beeinträchtigungen führen. „Er würde eine Schicht auf den Oberleitung bilden und den Kontakt zu Stadtbahn verhindern“, sagt Iwannek. Eisregen sei aber Stand jetzt nicht zu befürchten. Derweil seien die Schneeräumungsgeräte und Fahrzeuge einsatzbereit, und Protec-Mitarbeiter würden angehalten, die Haltestellen gegebenenfalls von Schnee zu befreien. „Um die Gleise freizuhalten, führen wir sogenannte Bügelfahrten durch“, sagt der Üstra-Sprecher. Dabei handelt es sich um außerplanmäßige Fahrten, um die Strecken freizuhalten.

Protec-Mitarbeiten seien auch angewiesen, Obdachlose in die überdachten Stadtbahnhaltestellen zu lassen. Zentrale Anlaufstation sei der Kröpcke. „Wir werden niemanden wegschicken“, sagt Iwannek.

Sind Einschränkungen bei Bahn, Metronom, Enno und zu Erixx zu befürchten?

Ja. „Bei starkem Schneefall und Eisregen besteht die Gefahr, dass Weichen einfrieren, Oberleitungen vereisen oder sich große Eisklumpen an den Fahrzeugen festsetzen. In diesen Fällen ist eine sichere Fahrt mitunter nicht mehr möglich“, teilt die Metronom-Pressestelle mit. Züge sollen bereits nachts vorsorglich enteist werden. Zusätzliche Mitarbeiter seien in Bereitschaft, und die Kapazitäten der Leitstelle sei erhöht worden. Die Deutsche Bahn informiert: „Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.“ Fahrgäste, die fürs Wochenende geplante Reisen wegen des angekündigten Wintereinbruchs in Norddeutschland verschieben wollten, könnten bereits gebuchte Fernverkehrstickets „bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren“.

Und wie sieht es mit dem Flugverkehr in Langenhagen aus?

Wegen der Corona-Pandemie ist der Betrieb ohnehin extrem eingeschränkt – nur vier touristische Maschinen heben etwa am Sonntag ab. Doch auch medizinische Flüge müssen jederzeit starten und landen können. „Die Bahnen werden freigehalten“, sagt Flughafensprecherin Kristin Peschel. Die größte Herausforderung sei es, mögliche Schneemassen von den Pisten zu schaffen. „Letztendlich liegt es im Ermessen der Piloten, ob sie starten oder landen.“

Wird der Müll wie gewohnt abgeholt?

Der Abfallentsorger Aha teilt mit, dass es am Wochenanfang in besonders betroffenen Gebieten zu Einschränkungen kommen könne. „Angesichts der Unwetterwarnung appellieren wir an die Menschen in der Region Hannover, die Zugänge zu den Mülltonnen schnee- und eisfrei zu halten sowie die Abfälle nicht zu früh rauszustellen. Das erleichtert den Beschäftigten die Arbeit unter diesen widrigen Bedingungen“, sagt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. „Sicherheit steht für die Fahrer der schweren Müllfahrzeuge an erster Stelle.“ Aha bittet darum, bei nicht erfolgter Abfuhr die Tonnen und Säcke wieder aufs Grundstück zu holen. Bei der nächsten regulären Abholung werden die Abfälle und Wertstoffe dann mitgenommen. Mögliche Mehrmengen können am Abholtag neben den regulären Müll gestellt werden. Auch der Dienstleister Remondis hatte schon vor möglichen Verzögerungen bei der Abholung gewarnt.

Schnee und Kälte können auch bei der Leerung der Tonnen zu Problemen bei der Müllabfuhr führen. Bei Temperaturen unter null Grad können feuchte Abfälle an den Innenwänden der Mülltonnen festfrieren. Aha empfiehlt, den Boden der Behälter mit Pappe oder mit einigen Lagen Zeitungspapier auszulegen.

Mindestens 13 Zentimeter muss die Eisschicht dick sein, damit der Maschsee freigegeben wird. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Es soll auch sehr kalt werden – wie lange dauert es, bis der Maschsee zugefroren ist? Und wann darf ich auf das Eis?

Es dauert lange. Wie Stadtsprecher Dennis Dix mitteilt, ist es unwahrscheinlich, dass Menschen auf den Maschsee dürfen. „Er kann freigegeben werden, wenn er eine flächendeckende Eisdicke von mindestens 13 Zentimetern aufweist. Das dauert erfahrungsgemäß zehn bis 14 Tage bei durchgehenden Minusgraden, ist aber je nach Lage unterschiedlich“, sagt Dix. Bis auf den Maschsee werde in Hannover keine Eisfläche offiziell freigegeben. „Falls wider Erwarten eine flächendeckende, ausreichend dicke Eisfläche entstehen sollte, müsste noch beraten werden, inwieweit der See vor dem Hintergrund Corona betreten werden könnte“, sagt der Stadtsprecher. Für die mögliche Freigabe von Gewässern im Umland sind die Gemeinden oder die Region zuständig. Wichtig ist: Gewässer sollten nie auf eigene Faust betreten werden.

Ich möchte Essen bestellen – sind die Fahrradlieferdienste bei extremer Witterung überhaupt unterwegs?

Kunden von Lieferdiensten wie Lieferando müssen sich bei schlechtem Wetter darauf einstellen, dass es zu Verzögerungen kommen kann – denn besonders dann bestellen viele Menschen Essen nach Hause. Im Extremfall können die Dienste ihre Lieferungen auch einstellen. „Etwas kühlere Temperaturen sind noch kein Problem. Wenn die Wetterbedingungen aber kein sicheres Fahren mehr erlauben, pausieren wir den Betrieb, bis sich diese wieder verbessern“, sagt Lieferando-Pressesprecher Oliver Klug. Die lokalen Lieferando-Manager beobachten die Bedingungen in der Stadt und entscheiden tagesaktuell entsprechend der Wetterlage.

Sollte ich bei der Kälte draußen Sport machen, etwa joggen? Und worauf sollte ich achten?

Die kalte und trockene Luft stellt eine Belastung für die Atemwege dar. Zudem verengen sich Gefäße – das verschlechtert die Durchblutung. Der Sportartikelhändler Sportscheck empfiehlt daher ein ausführliches Aufwärmprogramm drinnen. Ein 15-minütiges Warmlaufen und ausreichende Sportkleidung sind ratsam. Vor allem Kopf, Ohren und Gesicht sollten geschützt werden. Geatmet werden sollte durch die Nase.

Ich möchte bei dem Wetter nicht selbst Auto fahren – bekomme ich ein Taxi?

Auch Taxiunternehmen bereiten sich auf den Wintereinbruch vor. Bei Hallo Taxi werden mehr Fahrzeuge im Einsatz sein und mehr Angestellte in der Zentrale am Telefon Anrufe entgegennehmen. Ob tatsächlich mehr Menschen ein Taxi bestellen, hänge auch davon ab, ob die Bahn ihren Betrieb einstellt, erklärt Hallo-Taxi-Geschäftsführer Wolfgang Pettau.

Kann ich mir auch bei Schnee und Eis einen E-Scooter buchen?

Da die Anbieter Tier und Lime nur sporadisch auf Presseanfragen antworten, haben wir beim TÜV Nord angefragt. Sprecherin Annika Burchard rät dringend davon ab, die Elektroroller bei Schnee und Eis zu benutzten. „Sie sind nur bedingt wintertauglich“, sagt sie. Zudem beeinträchtigten niedrige Temperaturen die Leistung der Lithiumbatterien. Gut möglich sei auch, dass die Anbieter die Scooter von den Straßen schaffen, sollte es die Witterung erfordern.

Kein Eisbär: Ein Waschbär im Zoo Hannover. Quelle: Zoo Hannover

Was passiert bei extremer Witterung eigentlich mit Zootieren aus wärmeren Gefilden wie Antilopen und Löwen?

Einige Zootiere freuen sich sehr über Kälte und Schnee – darunter zum Beispiel die Eisbären, sibirischen Tiger und und Robben. „Die Eisbären sind über das Wetter hocherfreut. Sie wälzen sich im Schnee und versuchen mit der Zunge die Flocken zu fangen“, sagt Zoosprecherin Yvonne Riedelt. Die sibirischen Tiger halten sogar bis zu Minus 45 Grad aus. „Minus zehn Grad sind noch gar nichts für sie.“

Manche Tiere wie die Erdmännchen und Waschbären bleiben dagegen von sich aus lieber im Warmen und strecken nur mal kurz den Kopf raus. Die anderen Tiere verbringen je nach Wettertemperatur mehr oder weniger Zeit im Außengehege „Bei den Löwen muss man aufpassen, dass die Ohren nicht einfrieren. Wenn es richtig kalt wird, kommen sie nur ganz kurz nach draußen.“ Bei Glätte müssen die Huftiere wie Antilopen und Giraffen drinnen bleiben – die Gefahr, dass sie draußen stürzen und sich ein Bein brechen, sei einfach zu groß.

Der letzte richtige Winter ist so lange her – was sollte ich sonst noch beachten?

Die Homepage der Stadt gibt Tipps für Fußgänger, Rad- und Autofahrer.

Fußgänger: Bei Schnee und Eis sollte man die Füße beim Gehen eher nach außen drehen. Dadurch bekommt der Körper eine stabilere Unterstützungsfläche. Sicherer ist es auch, kleinere Schritte zu machen. Ist der Untergrund sehr glatt, geht man am besten dicht an einer Hauswand entlang. So kann man sich besser abfangen.

Radfahrer: Gut eingestellte und leichtgängige Bremsen sind im Winter besonders wichtig. Zudem sollte man den Sattel etwas niedriger einstellen als gewöhnlich. So kann man sich bei einer Kollision schneller mit den Beinen abstützen. Wer unverhofft auf eisigen Untergrund kommt, sollte das Fahrrad möglichst ohne zu bremsen und ohne Lenkmanöver ausrollen lassen. Wenn Radwege im Winter nicht geräumt oder gestreut sind, dürfen Radfahrer auf die Straße ausweichen.

Autofahrer: Vor der Abfahrt müssen Autofahrer ihr Fahrzeug freischaufeln und -kratzen. Wer nur eine kleine Stelle vom Eis befreit, riskiert ein Bußgeld. Auch das Dach sollte schneefrei sein, sonst kann die weiße Pracht während der Fahrt hinunterrutschen und den Hintermann gefährden. Nebenstrecken und Straßen in ruhigen Wohngebieten werden in der Regel später geräumt als Hauptstraßen.

Von Manuel Behrens und Inga Schönfeldt