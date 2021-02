Hannover

Nach einigen eiskalten Tagen verabschiedet sich der Winter aus Hannover – zumindest vorerst. Denn bereits ab dem kommenden Wochenende gibt es in der Landeshauptstadt wieder eisige Temperaturen, sagt Meteorologe Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Sonntag sind 2 bis 3 Zentimeter Neuschnee drin, ab Montag droht Dauerfrost bei minus 4 Grad tagsüber und bis zu minus 10 Grad in der Nacht.

Erst milde Luft, dann Frost

Doch vorher bringt am Mittwoch ein Tiefausläufer von Südwest erst einmal mildere Luft. Es wird stark bewölkt bis bedeckt, besonders am Nachmittag kann es auch regnen. Mit bis zu 9 Grad erreichen die Temperaturen fast zweistellige Werte. Etwas kälter, aber immer noch recht mild, wird auch der Donnerstag. Dann sind bis zu 7 Grad drin, sagt Eifried. Es bleibt stark bewölkt und regnerisch, erst am Nachmittag kann es auch mal trocken bleiben. Für die Nacht zum Freitag warnt der Meteorologe vor erstem Frost, Auto- und Radfahrer sollten besonders vorsichtig sein. Der Freitag beginnt mit Nebel, im Laufe des Tages sind immer wieder Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen dann bei 5 Grad, in der Nacht zu Sonnabend kann es erneut glatt werden.

Anzeige

Lesen Sie auch Glatteis: Sicher Autofahren bei Schnee und Eis

Zum Wochenende setzt sich Polarluft von Nordost durch, Sonnabend wird es mit höchstens 1 Grad kälter. „Es gibt kaum Chancen auf Sonne“, sagt Eifried. Stattdessen ist mit Niederschlägen zu rechnen. „Regen, Schneeregen oder Schnee – es ist alles drin“, so die Prognose des Meteorologen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf minus 1 Grad. Wärmer wird es zum Ende der Woche nicht mehr, für den Sonntag erwartet der DWD Höchsttemperaturen von bis zu minus 1 Grad. Dafür soll es wie am vergangenen Wochenende wieder weiß werden in Hannover, zwei bis drei Zentimeter Schnee sind möglich. Beim Spaziergang oder Besuch auf dem Spielplatz bleibt der Himmel allerdings grau. In der Nacht zu Montag wird es mit minus 4 bis minus 5 Grad erneut kühler.

Neue Woche wird deutlich kälter

Ab Montag kommt der Winter dann richtig zurück nach Hannover. Die neue Woche beginnt wechselhaft, Eifried erwartet ein bis zwei Zentimeter Neuschnee. Mit minus 4 Grad tagsüber wird es deutlich kälter, und es kommt zu Dauerfrost. „Die Nächte kühlen in der kommenden Woche aus bei mäßigem bis strengem Frost und bis zu minus 10 Grad“, sagt Eifried. Am Dienstag kann es erneut etwas schneien bei Höchstwerten um minus 4 und Tiefsttemperaturen von bis zu minus 10 Grad – leichte Abweichungen um 1 bis 2 Grad nicht ausgeschlossen. „Die Hauptmodelle sind sich aber einig, dass es kalt wird. Die Frage ist, ob der Schnee liegen bleibt“, sagt Eifried. Die Wahrscheinlichkeit sei jedoch groß, dass zumindest eine kleine Schneemenge liegen bleiben wird.

Von Maximilian Hett