Hannover

Grauer Himmel, Regen und Temperaturen von noch nicht einmal 20 Grad: Das ist auf keinen Fall das Wetter, das man sich zum Wochenendauftakt mitten im Sommer in Hannover vorstellt. Aber es gibt Hoffnung – an diesem Wochenende wird sich auch mal die Sonne blicken lassen. Und Dauerregen ist erst einmal auch nicht mehr zu erwarten. Aber man sollte Sonnabend und Sonntag auch nicht zu viel vom Wetter erwarten.

Regen zieht in der Nacht ab

Das Regengebiet zieht in der Nacht zum Sonnabend ab. Der Tag beginnt dann sonnig, später bilden sich Quellwolken, auch einige Schauer sind dann in den Mittags- und Nachmittagsstunden möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei rund 30 Prozent, die Meteorologen gehen von 5 bis 7 Stunden Sonne aus. Grillen sollte also möglich sein, wenn man den Himmel beobachtet. Die Höchsttemperatur kann bei längerer Sonneneinstrahlung auf einen Wert bis 25 Grad klettern. Wer ins Freibad will, muss über hannover.baeder-suite.de vorher einen Platz buchen. Das Ricklinger Bad hat an diesem Wochenende allerdings wegen eines Schwimmwettkampfs geschlossen.

Am Sonnabend sind dann in den Mittags- und Nachmittagsstunden Schauer möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei rund 30 Prozent Quelle: Julian Stratenschulte

Ähnliches Wetter erwarten die Experten für den Sonntag, obwohl auch hier die Unsicherheit noch groß ist. Am Sonntag drohen in den Nachmittagsstunden Schauer, die Regenwahrscheinlichkeit liegt, je nach Computermodell, zwischen 20 und 70 Prozent. Zum Abend, so die derzeitigen Prognosen, könnte es dann aber wieder schöner werden.

Deutschland liegt im Kälteloch

Insgesamt liege Deutschland derzeit in einer Art Kälteloch, zumindest mit dem Wetter in den Nachbarländern verglichen, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Selbst am nördlichen Polarkreis werden mit über 34 Grad höhere Werte als hier bei uns gemessen. Dafür bekomme Deutschland die ganzen Unwetter an der Luftmassengrenze ab, daran werde sich auch erst einmal auch nichts ändern.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Verlauf der kommenden Woche könnte es in der Region stärker regnen, sonst wechseln Sonne und Wolken. Abgesehen von einem warmen Montag pendelt die Höchsttemperatur in und um Hannover um die 20 Grad. Die Aussichten für das nächste Wochenende sind allerdings gut: Derzeit sieht es nach schönerem und wärmerem Wetter in der Region Hannover aus.

Von Mathias Klein