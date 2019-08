Wetter in Hannover: Auf die Stadt kommen Hitze-Gewitter zu

Hannover

Am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch erwarten die Meteorologen noch einmal Spitzenwerte von bis zu 32 Grad. Ab Mittwoch können dann einzelne Gewitter in den Nachmittag- oder Abendstunden für kurzzeitige Abkühlung sorgen.

Am Donnerstag und Freitag wird es dann in der Region ein klein bisschen kühler, mit Höchstwerten um 27 Grad. Aber das bleibt nicht so. Am Sonnabend steigen die Temperaturen dann wieder auf 30 Grad. Ab Sonntag geht die Hitze dann zurück, am Montag soll die Höchsttemperatur sogar nur noch bei erfrischenden 21 Grad liegen.

Dann werden viele Menschen auch wieder besser schlafen können, denn die nächtlichen Temperaturen sinken auf Werte um 10 Grad, örtlich auch darunter.

