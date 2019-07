Hannover

Schüler, die ihre Ferien derzeit zu Hause verbringen, hatten sich den Sommer anders vorgestellt: Aber in den vergangenen Tagen hat der Sommer nach dem trockenen und heißen Juni in Hannover eine Pause eingelegt. Und zwar eine ziemlich kühle. Bei Temperaturen unter 20 Grad kommt bei vielen keine richtige Ferienstimmung auf.

„Das ist für Hannover einfach zu kühl“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Auch wenn es in Norddeutschland im Sommer meist kühler und unbeständiger ist als im Süden Deutschlands. Bisher verzeichneten die Wetterexperten für den diesjährigen Juli in der Landeshauptstadt eine Durchschnittstemperatur von 15,9 Grad, das ist 1,9 Grad kälter als im langjährigen Mittel.

Der Sommer schleicht sich nach Hannover

Und noch zwei Vergleiche: Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Juli-Temperatur bei 22 Grad. Und die Höchstwerte kletterten im Juli 2018 an elf Tagen über die 30-Grad-Marke. In diesem Jahr wurde der Wert noch nicht ein einziges Mal erreicht.

Das soll sich in den nächsten Tagen aber ändern, versprechen die Meteorologen. „Der Sommer kommt langsam wieder nach Hannover zurück“, sagt Wetterexperte Jung. Er schleiche sich nach und nach aus Süddeutschland wieder heran. Allerdings ist derzeit noch nicht klar, mit welcher Intensität und mit welcher Ausdauer der Sommer wieder zurückkommt.

Zunächst sind noch viele Wolken unterwegs

Für die zweite Wochenhälfte erwartet Jung dann wieder Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke. Allerdings ist das noch nicht für jeden richtiges Freibad-Wetter, denn erst einmal werden viele Wolken unterwegs sein. Am kommenden Wochenende wird es dann voraussichtlich heiß, mit Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Jung warnt vor Gewittern, die vor allem am Sonnabend unterwegs sein können.

In der darauffolgenden Woche soll es in der Region erst einmal sommerlich weitergehen. Allerdings ist noch nicht so richtig klar, ob sich dann die heiße Luft (mit Temperaturen von bis zu 33 Grad) oder die etwas kühlere Luft (mit Temperaturen von 25 Grad) durchsetzt.

August-Wetter ist noch unklar

Wie sich das Wetter im August entwickelt, wissen auch die Meteorologen noch nicht. „Die Wettermodelle verändern sich alle sechs Stunden wieder“, erläutert Jung. Deshalb sei es jetzt noch zu früh, einen halbwegs gesicherten Blick auf die zweite Hälfte der niedersächsischen Sommerferien zu werfen.

Von Mathias Klein