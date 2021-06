Hannover

Schöne Aussichten zum bevorstehenden Wochenende: In der Region Hannover wird es wieder sommerlicher, die Wolken der vergangenen Tage verziehen sich immer mehr. Während über den Süden Deutschlands ein Unwetter nach dem anderen mit sintflutartigen Regenfällen und großen Hagelkörnern hinwegzieht, zeigt sich in der Region wieder häufiger die Sonne. Und die Temperaturen steigen.

Freibadwetter ab Sonntag

Bei um die sechs Sonnenstunden am Freitag dürfte es mit 23 Grad schon deutlich wärmer werden als am Donnerstag. Und am Wochenende soll es dann wieder richtig sommerlich sein. Die Meteorologen rechnen für Sonnabend mit Höchstwerten von 24 Grad, am Sonntag könnte es sogar bis zu 29 Grad warm werden. Das ist Freibadwetter; wer in Hannover in ein städtisches Bad will, muss aber im Internet unter hannover.baeder-suite.de die Plätze vorbuchen. Anmelden kann man sich auch telefonisch bei den einzelnen Bädern.

Und auch der Montag wird noch einmal ein heißer Tag mit Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Ab Dienstag wird es dann mit Werten um 23 bis 25 Grad wieder ein bisschen angenehmer. Eine neue Hitzewelle ist also zurzeit nicht in Sicht. Möglicherweise kann es am Montag ab Nachmittag Wärmegewitter geben, das steht aber derzeit noch nicht fest. Nach den kräftigen Niederschlägen in den Nächten auf Sonntag und Montag in Hannover bleibt es aber an den anderen Tagen trocken. Und auch beim Blick weiter nach vorn ist derzeit kein nennenswerter Regen in Sicht.

Intensität von Gewittern nimmt zu

Im Vorteil sind diejenigen Menschen, die jetzt schon Urlaub haben und in den Norden gefahren sind. Denn „an Nord- und Ostsee herrscht bestes Badewettter“, sagt Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Der Süden Deutschlands dagegen müsse sich auch in den nächsten Tagen immer wieder auf Gewitter mit Unwetterpotenzial einstellen.

Die Klimaexperten beobachten eine Zunahme der Intensität der Gewitter und damit auch der Auswirkungen. Der Klimawandel treibe die Temperaturen in der Atmosphäre nach oben, erläutert Jung. Warme aber Luft könne mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kühlere Luft. „Daher kann dann bei Gewittern und Unwettern deutlich mehr Regen runterkommen“, sagt er.

Von Mathias Klein