Wetter in Hannover: Gibt es immer mehr Stürme?

Hannover

„Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“: Drei Stürme innerhalb weniger Tage haben in der Region Hannover unter anderem Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt und den Bahnverkehr immer wieder zusammenbrechen lassen. Viele Menschen fragen sich, ob wir jetzt in und um Hannover als Folge des Klimawandels mit immer häufigeren Stürmen rechnen müssen.

Zahl der Stürme geht zurück

„Nein“ ist die klare Antwort des Meteorologen und Klimaexperten Frank Böttcher aus Hamburg. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Böttcher. Die Zahl der Stürme, die auf die Region Hannover treffen, ist in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker zurückgegangen, betont der Wetterexperte. Böttcher beruft sich auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Meteorologen in Offenbach hatten für Hannover die Sturmtage der Jahre 1961 bis 1990 zusammengezählt und mit den Sturmtagen der Jahre 1990 bis 2019 verglichen. Im Vergleich zum ersten Zeitraum ergibt sich ein Rückgang der stürmischen Tage um 31 Prozent, berichtet Böttcher.

Trotzdem hätten die meisten Menschen den Eindruck, dass die Zahl der Stürme stark zugenommen habe, sagt Meteorologe Böttcher. Das hänge aber auch damit zusammen, dass sich Bilder von Sturmschäden durch die sozialen Medien schneller verbreiten könnten. Und es gebe noch einen anderen Effekt: Da das Thema Klimawandel den Menschen immer wichtiger geworden sei, rückten Stürme als Boten des Klimawandels derzeit sehr in den Mittelpunkt.

Frank Böttcher ist Meteorologe und Klimaexperte. Quelle: Axel Heimken/dpa

Zugbahn hat sich verändert

Der Rückgang der Stürme hänge mit der zunehmenden Erderwärmung zusammen. Weil die Temperatur zwischen den Polen und dem Äquator ausgeglichener sei als zum Beispiel noch vor 50 Jahren, habe die Energie in der Atmosphäre abgenommen. Es sind weniger Stürme nötig, um einen Ausgleich herzustellen.

Und Meteorologe Böttcher weist noch auf einen anderen Effekt hin: Durch die Erwärmung der Pole hat sich die Zugbahn der Stürme verändert. Ein bei Island entstandenes Sturmtief sei in früheren Jahren häufig nach Südschweden gezogen und habe sich dann auch deutlich in der Region Hannover bemerkbar gemacht. Jetzt zögen die Stürme jedoch häufig nach Spitzbergen.

Drei Stürme hintereinander: nicht außergewöhnlich

Und dass drei kräftige Stürme in so kurzer Zeit über die Region Hannover hinweggezogen seien, sei für den Februar ganz und gar nicht außergewöhnlich. „Wetterlagen verändern sich im Winter nur sehr selten“, sagt der Klimaexperte. Das sei der Zeitraum, an dem die Abkühlung der Luft abgeschlossen sei, die Erwärmung aber noch nicht richtig in Gang komme, weil die Sonne noch sehr tief stehe. Dadurch gebe es wenig Bewegung zu einer Veränderung. „Die Wetterlage, die sich in dieser Zeit eingespielt hat, neigt dazu, sehr stabil zu sein“, sagt Böttcher.

In den Sommermonaten würden auch in der Region Hannover die Extremwetterlagen weiter zunehmen, betont der Meteorologe. „Hitzewellen bleiben länger und fallen stärker aus“, sagt er. Das hänge auch mit einer deutlichen Zunahme der Südwestwetterlagen zusammen. Die bringe Warmluft aus Spanien und Südfrankreich. Die Hitzewellen führten zu längerer Trockenheit in der Region und zu kräftigeren Gewittern, oft verbunden mit Starkregen, der Straßen und Keller schnell überflutet.

Von Mathias Klein