In der vergangenen Woche sah es nicht so gut aus, jetzt gibt es aber wieder Chancen auf weiße Weihnacht in der Region Hannover. Allerdings ist die Wetterlage noch offen, die Wettermodelle springen ständig hin und her, wie Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met berichtet. Dabei tauchten auch extreme Wetterlagen in den Vorschauen auf. Mal berechnen die Computer Tageswerte um minus zehn Grad, Schnee oder Blitzeis. Aber auch das könnte es geben: Milde Temperaturen, windig, nass und schmuddelig.

Kampf der Luftmassen

Das Problem: Milde Luftmassen vom Atlantik stemmen sich gegen eisige Luftmassen aus Sibirien. Und diese kalte Luft kommt uns zu den Festtagen zumindest sehr nah. Die große Frage ist, wie weit sie vordringt, ob sie uns erreichen kann. Das entscheidet darüber, ob wir uns auf der wärmeren oder der kälteren Seite befinden. Und auf der kälteren Seite der Luftmassengrenze könnte es dann sogar schneien. Aber das ist derzeit alles noch unsicher, betont Meteorologe Jung. Und es bleibt spannend.

Auf jeden Fall wird es ab Montag wieder kälter, in den Nächten gibt es dann wieder Frost. Montag und Dienstag kann sich voraussichtlich auch mal die Sonne durchsetzen. Autofahrer müssen sich dann wieder aufs Scheibenkratzen und auf mögliche Straßenglätte einstellen.

Nach Angaben der Meteorologen gab es im Jahr 2010 zum letzten Mal ein richtig verschneites Weihnachtsfest in der Region Hannover. Damals wurden 28 Zentimeter Schnee gemessen.

Von Mathias Klein