Hannover

Die erste Hitzewelle des Jahres erreicht Hannover. In der zweiten Wochenhälfte sollen die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag bis zu 35 Grad in der Region.

Heißer Wochenausklang

Am Dienstag kam noch einmal etwas kühlere Luft nach Niedersachsen, ab Mittwoch soll der Sommer aber richtig loslegen. Dann erwarten die Meteorologen des DWD bis zu 31 Grad für das südliche Niedersachsen, für Hannover sind 29 Grad vorausgesagt. Morgens und Vormittags soll es durchgehend sonnig sein, gegen Nachmittag können Wolken aufziehen. Die Wetterexperten warnen in diesem Zusammenhang vor erhöhter UV-Belastung durch starke Sonneneinstrahlung.

Gewitter im Westen Niedersachsens

Der Donnerstag soll laut Deutschem Wetterdienst mit bis zu 35 Grad der heißeste Tag der Woche werden. Eine spürbare Abkühlung wird auch der Freitag nicht bringen: Zum Wochenausklang erwarten die Meteorologen noch immer 33 Grad.

In der Westhälfte Niedersachsens kann es ab Donnerstagnachmittag zu teils schweren Gewittern kommen, die bis in die Nacht anhalten sollen.

Von stk