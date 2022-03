Nach Rekord-März - Es wird wieder kalt in Hannover: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Der März mit einem Rekord an Sonnenstunden neigt sich dem Ende zu – und damit auch die frühlingshaften Wochen in der Region Hannover. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen deutlich niedrigere Temperaturen. Die Sonne lässt sich immerhin noch mal blicken. Insgesamt wird der April kühler und nasser als der März.