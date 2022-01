Hannover

Winter in Hannover? Nun, das hat in der Regel wenig mit Schnee und Frost zu tun. Stattdessen grauer Himmel, Regen, Wind. Die Aussichten für die nächsten Tage sind tatsächlich trübe. Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst sagt: „Mit Ausnahme des Sonntags wird sich die Sonne kaum zeigen. Besonders zu Beginn der kommenden Woche ist mit zum Teil ergiebigen Niederschlag zu rechnen.“

Regen in Hannover im Januar: Erst 60 Prozent

Auch wenn mancher das vielleicht nicht glauben mag: Tatsächlich könnte Hannover Regen gebrauchen. An der Messstation am Flughafen in Hannover-Langenhagen fielen im Januar bis zum Donnerstag 31 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das langjährige Mittel für den Monat liegt bei 52,2 Litern pro Quadratmeter. „Das Regensoll ist erst zu 60 Prozent erfüllt. Damit ist der Januar 2022 bisher deutlich zu trocken“, bestätigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

Nebel und schlechte Sicht: So kennen wir Hannover im Winter. Quelle: Rainer Droese

In Bodentiefen von 40 bis 90 Zentimetern gibt es immer noch ein Defizit an Feuchtigkeit aufgrund der vorangegangenen Dürrejahre, wie das Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung in Braunschweig ausweist.

„Wir können Regen noch gut gebrauchen“

Das sieht auch Karl-Friedrich Meyer so: „Wir können Regen noch gut gebrauchen.“ Der Vorsitzende des Ausschusses Pflanzen im Landvolk Niedersachsen und Landwirt im Weserbergland blickt bereits auf den Sommer. Wenn dieser erneut so trocken werde, dann sei es wichtig, dass der Boden im Winter aufgefüllt werde. „Das passiert am besten über Schnee, da er langsam im Boden versickert und dieser die Feuchtigkeit so besser für den Sommer speichern kann.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit befindet sich auf den Feldern in Niedersachsen vor allem Wintergetreide – Gerste und Weizen – sowie Winterraps. Nach der kurzen Frostperiode über die Weihnachtsfeiertage und den darauffolgenden milden Temperaturen im Januar „denkt das Getreide nun, es wird Frühling“, so Meyer. Sollte es im Februar zu einer Kältewelle mit Frost kommen, „versetzt das die Pflanzen in gewissen Stress“.

Bei Temperaturen unter minus 10 Grad könnten die sogenannten Auswinterungen erfrieren. „Wenn Frost kommt, ist es für die Landwirte wichtig, dass die Pflanzen durch eine isolierende Schicht Schnee geschützt sind vor der Kälte“, sagt Meyer.

Chancen auf Winter mit Schnee?

Gibt es denn Hoffnung auf Winter im Februar? Im vergangenen Jahr kam es wegen des plötzlichen massiven Schneefalls zwar zu Chaos in der Stadt mit geschlossene Schulen und Zugausfällen, aber viele Hannoveraner hatten auch Spaß mit Schlittenfahrten und Schneeballschlachten.

Hannover – so gefällst du uns! Der Maschsee im Februar 2021 mit Eis und Schnee bedeckt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Chancen auf Winterwetter für 2022, so Diplom-Meteorologe Jung, stehen in Hannover eher schlecht. „Es ist ein extremer Mildwinter. Bisher ist der Winter in Hannover seit dem 1. Dezember gerechnet 2,7 Grad wärmer als das 30-Jahresmittel der Jahre 1961 bis 1990.“

Auch der Deutsche Wetterdienst sieht im Zehn-Tage-Trend keinen klassischen Winter für Hannover voraus. „Die Lufttemperaturen bleiben mit wenigen Ausnahmen über dem Gefrierpunkt“, dämpft Kahl die Hoffnungen auf Schnee. „Der Niederschlag fällt daher meist in flüssiger Form.“

Milder Winter: Auswirkungen auf Tiere Regelmäßige lange und milde Winter mit Ausbleiben von Frost und Schnee haben im Zuge des Klimawandels Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, so Pressesprecher Matthias Freter vom Nabu Niedersachsen. Kurzfristige Witterungsänderungen oder Regen haben hingegen nur einen geringen Einfluss, da „neben der Temperatur vor allem die Tageslänge eine Rolle spielt“. Tiere wie Igel, die Winterschlaf halten, steuern ihre Aktivität zwar hauptsächlich über eine „innere Uhr“, sodass sie nicht ständig bei milden Temperaturen aufwachen. Wechseln sich jedoch lange milde Phasen mit Kälteeinbrüchen ab, kann es für diese Tiere problematisch werden. „Für jedes Aufwachen aus dem Winterschlaf werden wichtige Energiereserven angezapft“, sagt Freter. Die angelegten Fettreserven könnten somit nicht mehr ausreichen, um gut über den Winter zu gelangen. Eichhörnchen, die nur Winterruhe halten, reagieren hingegen kurzfristig auf das Wetter und suchen ihre Nahrungsdepots auf, die sie im Herbst angelegt haben. Bleiben die milden Temperaturen auch in den kommenden Tagen bestehen, könnte Ende des Monats bereits mit Fröschen und Molchen gerechnet werden, die sich auf Amphibienwanderung begeben. „Einmal losgelaufen stellen plötzliche Kälteeinbrüche dann eine große Gefahr dar. Wandernde Amphibien können sich dann nicht mehr rechtzeitig durch Eingraben vor der Kälte schützen und erfrieren.“ Insekten seien hingegen wechselwarm – bei warmen Temperaturen werden sie aktiv, bei Kälteeinbrüchen suchen sie sich Verstecke und verfallen in eine Kältestarre. Für Mücken spielt hingegen nur das Frühjahr und der Frühsommer eine Rolle. „Bleibt es dann sehr nass und zugleich mehrere Monate sehr warm, können sich Stechmücken rasch und in großer Zahl entwickeln.“

Von Katharina Klehm