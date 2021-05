Hannover

Nach einem viel zu kalten April und einem stürmischen Start in den Mai kommt jetzt der Sommer nach Hannover, zumindest auf Kurzbesuch. Während am Sonnabend die Meteorologen für Hannover mit Höchstwerten von 14 Grad rechnen, sollen am Sonntag bis zu 26 Grad erreicht werden – im Schatten. Und auch der Montag könnte noch einmal ähnliche Temperaturen bringen, allerdings mit mehr Wolken und zum Abend mit steigender Gefahr von Schauern und Gewittern.

Kein Ausflugswetter an Christi Himmelfahrt

Das heißt also: Auf jeden Fall herrscht am Sonntag bestes Wetter für eine gemütliche Fahrradtour mit anschließendem Grillen. Und das alles in kurzer Hose und T-Shirt. Allerdings müssen die Kontaktregeln beachtet werden. Derzeit darf man sich nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, Kinder bis 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Um kühle Getränke muss man sich allerdings selbst kümmern, Biergärten dürfen wegen der Corona-Regeln an diesem Wochenende noch nicht öffnen. Und auch die Freibäder bleiben geschlossen.

Wer für den Feiertag Christi Himmelfahrt am nächsten Donnerstag einen Ausflug plant, sollte noch nicht so viel Energie investieren. Denn derzeit sind die Aussichten für den „Vatertag“ reichlich kühl und feucht.

Seltener Wetterumschwung

Ein solch extremer Wetterumschwung von einem Tag auf den anderen sei selten, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Verantwortlich dafür ist heiße Luft aus der Sahara, das Tiefdruckgebiet Hubertus schaufelt diese Warmluft aus Südwesteuropa nach Mitteleuropa. Aber der Spaß ist schnell vorbei: Nach dem Kurzsommer könnte es in der Region am Montag zu heftigen Gewittern kommen, warnt Wetterexperte Jung. Es drohen Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Und ab Dienstag machen sich die Eisheiligen bemerkbar, es wird wieder deutlich kühler, mit Höchstwerten von 13 bis 15 Grad in der Region Hannover.

Übrigens kommt mit der warmen Sahara-Luft auch wieder feiner Wüstenstaub in die Region. Zwar wird es Sonntag nur wenig Wolken geben, aber trotzdem könnte der Himmel durch den Sahara-Staub in der Luft etwas trüb erscheinen. Wenn es dann Schauer und Gewitter gibt, wird der Staub aus der Atmosphäre ausgewaschen, dann könnten Autos und Fensterscheiben wieder mit einem feinen Staub- oder Sandschicht überzogen sein.

