Hannover

In den ersten Septembernächten fiel die Temperatur in Hannover auch nach sonnigen Tagen auf für die Jahreszeit nicht unübliche Werte von unter 10 Grad, in der Nacht zu Freitag war es aber ungewöhnlich warm: In Hannover wurde ein Tiefstwert von 18,5 Grad gemessen, das ist die wärmste Septembernacht in Hannover seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1936, berichtet Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Einige Wolken in der Nacht hatten die Hitze des Tages auch über Nacht konserviert, wie der Meteorologe erläutert.

Der Sommer bleibt

Zwar werden die Tage und die Nächte in den kommenden Tagen ein bisschen kühler, aber mindestens bis in die nächste Woche bleibt uns der sonnige, milde Spätsommer erhalten. Grund dafür ist der Hurrikan Larry, der als Sturmtief bei Island eine entscheidende Rolle für unser Wetter spielt, berichtet Jung. Denn Larry pumpt sehr warme, aber auch feuchte und schwüle Luftmassen zu uns nach Deutschland. Ein Absturz in den Herbst ist vorerst nicht in Sicht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so wird das Wetter in den kommenden Tagen: Am Freitag können noch einige Schauer über die Region Hannover hinwegziehen, die Höchsttemperatur wird bei 23 Grad liegen. Am Sonnabend und Sonntag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit, es wird ein klein bisschen kühler, aber die Höchsttemperaturen sinken nicht unter 20 Grad. Der Wind frischt allerdings auf. Zu Mitte kommender Woche steigen die Temperaturen dann wieder an, auf bis zu 25 Grad, gleichzeitig steigt auch die Gewittergefahr.

Städtische Bäder sind bereits dicht

Wer das schöne Wetter noch zum Baden nutzen will, hat allerdings weniger Auswahl. Die städtischen Freibäder in Hannover sind bereits geschlossen. Allerdings hat das Annabad noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Von Mathias Klein