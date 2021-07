Nach den trüben, verregneten Tagen wird es in der Region Hannover wieder sonniger und wärmer, versprechen die Meteorologen. Aber es sind erneut auch große Regenmengen in Sicht.

Am Sonnabend wird das Wetter die Menschen wieder in die Freibäder (hier das Ricklinger Bad) und an die Badeseen locken. Quelle: Hauke-Christian Dittrich