Hannover

Aufgrund des starken Schneefalls findet an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Umland der Region Hannover am Montag kein Präsenzunterricht statt. Das hat die Region Hannover am Sonntagnachmittag entschieden. Das Homeschooling bleibt von der Absage des Präsenzunterrichts unberührt. Für die Schulen in der Landeshauptstadt ist noch keine Entscheidung gefallen.

Wegen Corona lernen die meisten Schüler zu Hause

Wegen der Corona-Pandemie werden die meisten Kinder und Jugendlichen derzeit ohnehin im Homeschooling unterrichtet. Eltern von Grundschülern konnten allerdings entscheiden, ob sie ihre Kinder weiter zum Unterricht schicken oder zu Hause lassen wollen; auch den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen hatte die niedersächsische Landesregierung ein Wahlrecht eingeräumt.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund für die Absage des Präsenzunterrichts ist zum einen, dass der Schülertransport angesichts der Witterung nicht sichergestellt ist. Zum anderen soll vermieden werden, dass Lerngruppen in den Schulen größer werden, wenn einzelne Lehrerinnen und Lehrer die Schule wegen ausfallender Busse und Bahnen oder schlechteren Straßenverhältnisse die Schule nicht erreichen können.

Von Mathias Klein