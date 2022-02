Hannover

Auch wenn am Donnerstag der Wind mal kaum weht, der Februar bleibt in der Region Hannover ein Wind-Monat. Denn schon am Freitag frischt es wieder kräftig auf. Die Meteorologen erwarten dann erneut Böen von bis zu 55, vielleicht auch 60 Stundenkilometer. Am Sonnabend flaut der Wind dann ein kleines bisschen ab, am Sonntag wird es dann gleich wieder unangenehm. Und für Montag erwarten die Wetterexperten dann eine weitere Zunahme. Dann sind Böen bis 65 Stundenkilometer möglich.

Insgesamt bleibt auch in der kommenden Woche das Sturmpotential über Westeuropa hoch. Derzeit rechnen die Wettermodelle für Mitte nächster Woche mit einer neuen Sturmlage. Im Moment verschieben sich die Berechnungen immer wieder, aber es besteht von Mittwoch auf Donnerstag die Gefahr schwerer Sturmböen.

Fast 3 Grad zu warm

Und auch sonst sind die Aussichten nicht die besten. Es ist überwiegend grau, immer wieder kann es regnen oder schauern. Eigentlich ist das das typische November-Wetter. Für das kommende Wochenende waren zwei sonnige Tage angekündigt, aber diese schönen Aussichten haben die Meteorologen inzwischen wieder kassiert.

Vor einem Jahr hatten wir in der Region Hannover eine geschlossene Schneedecke und eisige Temperaturen, in diesem Jahr ist das erste Drittel des Februar viel zu warm. Die Wetterexperten haben bisher für den Februar eine Durchschnittstemperatur von 5,4 Grad ermittelt, das ist fast 3 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Nachholbedarf gibt es vor allem beim Sonnenschein. In den ersten zehn Tagen gab es gerade einmal zehn Prozent der sonst üblichen Sonnenstunden.

Von Mathias Klein