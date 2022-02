Hannover

Bis zum Montagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst noch vor heftigem Wind in der Region Hannover und in Niedersachsen. Die Meteorologen rechnen mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 Stundenkilometern, in exponierten Lagen mit Böen von bis zu 75 Stundenkilometern. Danach flaut der Wind dann ab.

Die Wettervorhersage für die kommenden Februartage verheißt dann nicht viel außer grauem Himmel. Mit einem Wintereinbruch wie vor einem Jahr, als die sogar die Üstra wegen der Schneefälle Probleme mit ihren Stadtbahnen bekam und den Betrieb einstellen musste, ist nicht zu rechnen.

„Das Wetter sitzt irgendwie zwischen den Stühlen“, sagt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe vom Wetterdienst Q-Met. Es werde bis zum Wochenende ab und an Sonne geben, aber insgesamt viel mehr Wolken und grauen Himmel. Die Hannoveraner dürften vereinzelte Regenfälle erwarten, aber keinesfalls Schnee. „Es kommen Tiefs aus Richtung Westen vom Atlantik“, sagt Jung. Die weiteren Aussichten für den restlichen Februar und den März seien: eher trübe.

Von Bernd Haase