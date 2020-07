Herr Jung, hier in Hannover ist die Sonne derzeit eher selten zu sehen, es ist windig, am Montag hat es sogar gestürmt. Was ist mit dem Sommer gerade los?

Klar, wenn man in der Region Hannover wohnt, empfindet man das Sommerwetter derzeit eher als wechselhaft. Dabei kann sich die Bilanz in Zahlen sehen lassen. Im Juni, das ist für uns Meteorologen der erste Sommermonat, gab es in Hannover eine durchschnittliche Temperatur von 17,9 Grad. Das sind 2,1 Grad mehr, als im langjährigen Mittel. Und es gab deutlich zu wenig Regen. Im Juni fielen gerade einmal 30 Liter pro Quadratmeter, das ist nur die Hälfte des langjährigen Mittels. Und es gab 227 Sonnenstunden, 10 Prozentpunkte mehr als im langjährigen Mittel. Das ganze spricht eigentlich für ein Super-Sommerwetter. Aber es war auch ein bisschen wechselhaft, deshalb hat man das vielleicht anders empfunden.

Aber ich habe das Gefühl, es hat viel mehr geregnet ...

Für den Juli stimmt diese Einschätzung. Bis zum 7. sind in Hannover 21 Liter pro Quadratmeter gefallen, das ist schon ein Drittel des langjährigen Mittels. Wir haben eine typische Westwetterlage, die Tiefs rauschen nur so vorbei. Da kann ich verstehen, dass sich der ein oder andere vorkommt, als sei schon Herbst. Und dann kommt am Mittwoch auch noch eine besondere Konstellation: Von Norden zieht kalte Luft heran, aus Spanien und Frankreich warme Luft. Über der Region Hannover treffen die beiden Luftmassen aufeinander, das bringt hier leider wieder Regen. Und am Freitag könnte es nochmal stürmisch werden.

Wie sind danach die Aussichten?

Zum Wochenende kündigt sich freundlicheres Wetter an. Aber so richtig heiß wird es in der Region bei Höchstwerten um 20 Grad nicht. Und in den Nächten sinken die Temperaturen auf unter 10 Grad.

Nächste Woche beginnen hier bei uns die Sommerferien. Kommt dann der Sommer endlich mal so richtig zurück?

Der Trend für die nächste Woche sieht ganz gut aus. Vom Atlantik erreicht uns ein Hochdruckgebiet. Das wird dann nicht gerade ein wolkenloser blauer Himmel, aber die Werte können dann auf 25, 26 Grad steigen.

Zur Person Diplom-Meteorologe Dominik Jung arbeitet für den privaten Wetterdienst Q-Met in Wiesbaden. Q-Met betreibt im Internet die Seite wetter.net. Zuletzt hatte sich Jung für die Abschaltung der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Lingen eingesetzt und schließlich auch sein Ziel erreicht: Der DWD wird die Station in Lingen abschalten. Denn diese hatte mehrmals nicht glaubwürdige Höchsttemperaturen gemeldet.

Und so bleibt es die ganzen Sommerferien?

Tja, das hängt erst einmal davon ab, ob sich dieses Hochdruckgebiet stabilisieren kann. Es wird von einem Tief im Osten bedrängt. Wenn sich das Hochdruckgebiet durchsetzt, kann es sein, dass es sich für längere Zeit festsetzt. Aber man sollte immer bedenken: Der durchschnittliche Sommer bei uns in Mitteleuropa ist eher wechselhaft. Der Sommer mit ganz viel Sonne und Hitze findet üblicherweise in der Mittelmeerregion statt.

Von Mathias Klein