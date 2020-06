Hannover

Was haben sich alle nach der Sommersonne gesehnt. Aber jetzt ist sie so schnell gekommen, dass sie viele Menschen unvorbereitet trifft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer ungewöhnlich hohen UV-Belastung in der Region Hannover. Bereits am Dienstag war der UV-Index auf Stufe 8 geklettert – das bedeutet für die Gesundheitsgefahr die Warnstufe „sehr hoch“. Prof. Alexander Kapp von der Hautklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sagt: „Vor allem der schnelle Anstieg des Wertes bedeutet ein Risiko.“

UV-Wert ist im Juni schnell gestiegen – Sonnenbrand droht

Seit Jahren sei zu beobachten, das sich Menschen unzureichend schützten. „Dabei ist der UV-Index überall veröffentlicht und gilt in allen Teilen der Erde gleich – die Menschen müsste sich nur mal damit beschäftigen“, sagt MHH-Experte Kapp. Aktuell zeigt die UV-Karte des DWD für ganz Niedersachsen Werte zwischen 7 und 8 an: im Nordosten etwas geringere Strahlung, im Westen sowie südlich von Hannover ist die Karte dunkelrot eingefärbt.

Anzeige

„Wichtig ist, dass die Menschen sich effektiv schützen“, sagt MHH-Professor Kapp. Wochenlang war der Himmel bedeckt, im Süden hat es sogar geregnet, jetzt bricht auf einmal die Sonne durch. „Die Haut muss sich erst an die Strahlung gewöhnen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Helfen Sonnencremes?

Sonnencremes können helfen. „Aber der Lichtschutzfaktor darf nicht zu gering gewählt sein“, sagt Kapp. Faktor 30 sei das Mindeste, was eine sonnenentwöhnte Haut benötige. „Und auch wenn darauf steht, dass die Creme wasserfest ist: Wer mit Sonnencreme schnorchelt, wird schnell feststellen, dass sich die Creme im Wasser dann doch herunterspült.“

Vorsicht vor Käppis: Die Ohren verbrennen

Besser sei immer ein textiler Schutz. „Wer seinen Körper bedeckt hält, schont ihn deutlich langfristiger vor Sonneneinstrahlung“, sagt Kapp. Wobei vor allem bei den modernen Käppis oft ein Kardinalfehler gemacht werde. „Sie schützen zwar die Nase, aber nicht die Ohren“, warnt Kapp. Es sei ein häufiges Phänomen bei Golfspielern, dass sie Hautkrebs „auf den Handrücken und an den Ohren entwickeln“.

Mittagssonne meiden

Grundsätzlich gelte in den ersten Hochsommertagen, dass man mittags möglichst gar nicht in die Sonne gehen solle und wenn doch, dann den Schatten suchen solle. Ein UV-Index der Stufe 8 sei nicht ungewöhnlich in der zweiten Juni-Hälfte. „Aber dass er so plötzlich hochschnellt, kann für die Haut eine Gefahr bedeuten.“

Von Conrad von Meding