Hannover

Nach vielen trüben Tagen hat sich am Mittwoch in der Region Hannover tatsächlich einmal die Sonne blicken lassen und für knapp vier Stunden gezeigt, dass es sie noch gibt. Von Dauer ist die Aufhellung allerdings nicht. „Es wird bis einschließlich Sonntag wieder weitgehend grau und trübe“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-met. Ausnahme könnte zumindest stundenweise der Sonnabend sein.

Kein stabiles Hoch in Sicht

Was derzeit fehlt und mit seinen Folgen vielen aufs Gemüt schlägt, ist laut Jung ein stabiles Schönwetterhoch aus Richtung Osten. Stattdessen bestimmen Tiefausläufer aus der Gegenrichtung die Lage in Hannover und werden das auch vorerst weiter tun. „Für Anfang Februar ist das nicht ungewöhnlich“, erklärt Jung.

Am Donnerstag und Freitag sowie am Sonntag werden folglich wieder viele Wolken am Himmel über Hannover hinwegziehen, aus denen es auch leicht tröpfeln kann. Die Temperaturen bewegen sich dann tagsüber um Werte von 8 bis 9 Grad Celsius. Es bleibt laut Jung windig, aber Sturmböen, wie sie noch in der Nacht zu Mittwoch durch die Landeshauptstadt und Teile der Region fegten, soll es zunächst nicht mehr geben.

Am Sonnabend sind Sonnenstunden möglich

Fehlt noch der Sonnabend, und für den hegt der Meteorologe zumindest Hoffnung. „Es bleibt an dem Tag trocken und es sind auch ein paar Sonnenstunden drin“, sagt er. Hundertprozentig garantiert sei dies aber nicht. Das Hoffen und Warten auf das erwähnte Schönwetterhoch geht vorerst weiter.

Von Bernd Haase