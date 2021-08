Hannover

Die Corona-Lage in Hannovers Krankenhäusern ist vergleichsweise gut. „Derzeit versorgen wir nur einige wenige Covid-19-Patientinnen und -Patienten“, sagt Nikolas Gerdau, Sprecher des Klinikums der Region. Die Fallzahlen seien niedrig. „Die Versorgungssituation ist insgesamt entspannt“, sagt Gerdau. Seit Beginn der Pandemie habe das Klinikum seine Intensivkapazitäten deutlich ausgebaut, auch bei neuen Höchstständen des Infektionsgeschehens wäre kein Engpass abzusehen.

Nach der Covid-Datenwebsite des Landes Niedersachsen sind in der Region Hannover derzeit 190 Intensivbetten belegt, 35 sind frei. In der Region sind demnach zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation, beide werden aber nicht beatmet.

Künftig zählen drei Faktoren

Die Situation in den Kliniken soll nach der neuen Corona-Verordnung des Landes, die wahrscheinlich am 25. August in Kraft tritt, eine wichtige Rolle spielen. Für mögliche Corona-Maßnahmen ist nach dem Entwurf der neuen Verordnung nicht mehr nur die Inzidenz bei den Neuerkrankungen der entscheidende Wert, sondern auch die Belegungsquote in den Krankenhäusern und die Auslastung von Intensivbetten. Der Plan ist höchst komplex. Er sieht vor, dass es künftig drei Warnstufen gibt, die nach drei „Leitindikatoren“ festgelegt werden.

Erstens: Sieben-Tage-Inzidenz

Erster Leitindikator: Die bekannte Siegen-Tage-Inzidenz von Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in einem Landkreis. Die niedrigste Warnstufe 1 gilt hier bei einer Inzidenz zwischen 35 und 100. In der Region Hannover lag dieser Inzidenzwert am Donnerstag bei 49,1. Tendenz steigend.

Zweitens: „Hospitalisierung“

Zweiter Leitindikator: Die „Hospitalisierung“. Hier wird gemessen, wie viele Covid-Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ins Krankenhaus müssen. Dabei gilt allerdings nicht der Wert der Region, sondern der landesweit in Niedersachsen erfasste Wert. Liegt dieser Wert zwischen 6 und 9, gilt Warnstufe 1.

Landesweit lagen am Donnerstag 163 Covid-Patienten in Krankenhäusern. Nach Auskunft der Staatskanzlei liegt der Hospitalisierungswert damit bei ungefähr 2,01. Um auf den kritischen Sieben-Tage-Wert von 6 zu kommen, müssten in Niedersachsen 625 Covid-Patienten im Krankenhaus liegen. Von dieser kritischen Marke ist das Land derzeit also noch weit entfernt.

Drittens: Intensivbettenbelegung

Dritter Leitindikator: Die Intensivbetten. Dabei wird gemessen, wie hoch der Anteil der Covid-Erkrankten bei der Belegung der Intensivbetten ist. Auch hier gilt nicht der regionsweite Wert, sondern der landesweite. Liegt dieser zwischen 5 und 10 Prozent, gilt Warnstufe 1. Laut dem Divi-Zentralregister, das bundesweit Corona-Daten erfasst, machten Covid-Patienten in Niedersachsen am Donnerstag nur 1,85 Prozent der Patienten in Intensivbetten aus. Von der kritischen 5-Prozent-Marke ist dieser Wert also noch weit entfernt. Zum Vergleich: Im benachbarten Nordrhein-Westfalen liegt der Wert bei rund 3,5 Prozent. Generell waren in Niedersachsen von 1733 Betten demnach 1411 belegt. Landesweit sind 32 Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 22 invasiv beatmet.

Ausnahme: Inzidenz über 50

Grundsätzlich gilt, dass eine Warnstufe für einen Landkreis dann verhängt wird, wenn zwei der drei Leitindikatoren den kritischen Wert überschreiten. Es gibt im bisherigen Entwurf der Landesverordnung jedoch eine Ausnahme: Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuerkrankungen dauerhaft über 50, wie jetzt für die Region Hannover zu erwarten ist, reicht dies allein aus, damit dort die 3-G-Regelung gilt, nach der zu bestimmten Veranstaltungen nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang haben, ganz unabhängig von der Feststellung einer Warnstufe. Hospitalisierungsgrad und Intensivbettenbelegung geben dann nicht mehr den Ausschlag.

