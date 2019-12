Wie Bea L. dank der HAZ ihren Bruder wiederfand – nach 54 Jahren

Hannover

Man kann sagen, dass Bea L. aus einer kinderreichen Familie stammt. Zehn Geschwister hat sie, davon fünf Halbgeschwister. Nur: Bis Bea L. 18 Jahre alt war, hielt sie sich für ein Einzelkind. Und bis sie 55 Jahre alt wurde, wusste sie nicht, wo ihre Geschwister sind, wie sie leben oder wie es ihnen geht. Erst seit dem vergangenen Sommer hat sie mit einigen von ihnen Kontakt aufnehmen können, mithilfe eines seltsamen Zufalls – und eines HAZ-Artikels.

Wenn Bea L. an ihre Kindheit zurückdenkt, dann findet sie dafür nur einen Begriff: „Es war ein Horrortrip“. Getrennt von ihren leiblichen Eltern wuchs die 1964 Geborene seit ihrem zweiten Lebensjahr bei Pflegeeltern und vor allem in Pflegeheimen auf. Kontakt mit ihren nächsten Angehörigen gab es nicht, Erinnerungen auch nicht. Erst als sie 18 Jahre alt war, teilte man ihr lapidar mit: „Du bist eine von vielen.“ Den vielen anderen war es ebenso ergangen wie ihr: Sie waren auf Familien und Einrichtungen in ganz Deutschland verteilt worden.

Ein Artikel im Sommer 2018

Bea L. spricht im sachlichen Ton über diese Jahre, aber man merkt, welche Belastung mit dieser Zeit für sie verbunden ist. Doch sie hat sich auch ohne ihre große Familien an ihrer Seite durchgeschlagen, ein eigenes Leben aufgebaut und auch Kraft gefunden, anderen zu helfen. Etwa mit dem Verein Help, mit dem sie in der List den Zahlengarten aufgebaut hat, in dem Kinder spielerisch den Umgang mit Mathematik lernen können. Und an diesem Punkt kommt die HAZ ins Spiel.

Am 2. August 2018 erschien der Artikel über den Sommereinsatz im Zahlengarten im Stadt-Anzeiger Ost. Bea L. hockt auf dem Bild in der vorderen Reihe. Quelle: HAZ-Archiv

Der Zahlengarten brauchte nämlich 2018 dringend eine Auffrischung. Ein Fall für den Sommereinsatz, bei dem die HAZ und die Stiftung der Sparda-Bank Hannover jedes Jahr Vereinen bei Renovierungs- und Reparaturarbeiten helfen. Am 2. August erschien ein Artikel über diesen Sommereinsatz im Stadt-Anzeiger Ost. Und etwa ein Jahr später, Mitte 2019, klingelte dann bei Bea L. das Telefon. Eine Frau meldete sich: „Hallo. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Ihren Bruder.“

Angst vor dem ersten Kontakt

Diese Frau, eine Hannoveranerin, hatte den Artikel gelesen und ihr war die frappierende Ähnlichkeit von Bea L. mit einem Mann aufgefallen, der ebenso wie sie in jedem Jahr Urlaub auf einem Campingplatz in Norddeutschland machte. Georg heißt er, lebt in Pinneberg, und hatte sich seit längerer Zeit schon auf die Suche nach seinen Geschwistern gemacht. Zwei hat er bereits gefunden, und Bea L. war tatsächlich die dritte – entdeckt über ein Foto in einem Zeitungsartikel, obwohl die Nachnamen nichts mit der ursprünglichen Familie zu tun haben.

Doch wie ist das, einen Bruder oder eine Schwester zu kontaktieren, die einem doch eigentlich vertraut sein sollte, die man aber nie kennengelernt hat? Füllt es ein Loch, das man ein Leben lang in sich spürte, oder reißt es Wunden auf, an die man besser nicht mehr hätte rühren sollen? Georg hatte Angst vor diesem ersten Schritt und daher bat er die HAZ-Leserin aus Hannover, den Kontakt herzustellen.

„Mal sehen, wohin der Zug fährt“

Und auch Bea L. reagierte im ersten Moment nach dem Anruf der Unbekannten nicht überschwänglich. „Ich war erst ein bisschen skeptisch“, sagt sie. Auch auf eine erste Whatsapp von Georg reagierte sie erst nach einigen Tagen. Dann schrieb Bea L. auch an die anderen beiden Geschwister, mittlerweile sind alle in einer Whatsapp-Gruppe. Das Telefonieren kam erst später. Getroffen haben sie sich bislang noch nicht, das soll im Frühjahr 2020 folgen. Nachdem die Geschwister ihr bisheriges Leben ohne einander verbringen musste, wollen sie es jetzt nicht überstürzen. „Mal sehen, wohin der Zug fährt“, sagt Bea L.

Und doch gab es Dinge, die ihr bei den Geschwistern sofort vertraut vorkamen, sagt Bea L. Georgs Stimme etwa, oder das Talent für Handwerkliches und Kreatives, das bei ihnen allen sehr ausgeprägt ist. „Und wir haben alle den Schalk im Nacken, einen bestimmten Humor. Wenn wir telefonieren, dann wird viel gelacht.“

In kleinen Trippelschritten soll es jetzt weitergehen, wie Bea L. sagt, auch bei der Suche nach weiteren Familienmitgliedern. Und im Frühjahr will sie Georg treffen, als ersten aus der Runde. Ein bisschen nervös ist sie auch davor. „Mal sehen, was es mit einem macht, wenn man sich das erste Mal begegnet“, sagt sie.

Von Heiko Randermann