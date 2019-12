Wie Hausmeister Kolbe dazu kommt, Kostüme für die ARD-Show „Ladies Night“ zu schneidern 

Hannover

Die Mieter der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr kennen Marcus Kolbe als verlässlichen Hausmeister, der mit dem Werkzeug anrückt, wenn was kaputt ist, und immer gut für einen lockeren Plausch ist. Nach Feierabend aber verwandelt sich Kolbe in eine andere Art Dienstleister – an der Nähmaschine.

Kolbe schneidert, hat eine Schwäche für Kilts und andere Karos, designt aber auch Bühnen- und Brautkleider. Sein Label „ Vittorio Couture“ spricht sich immer weiter herum. Und nun hat er einen richtigen Coup gelandet. Die dralle Entertainerin Daphne de Luxe, Motto „Comedy in Hülle und Fülle“, die bereits lange zu seinen Kundinnen gehört, moderiert neuerdings die „Ladies Night“ in der ARD. Und sie tut das in den Outfits von Hausmeister Kolbe. „Die Kostümbildnerin vom WDR war extra bei mir zu Hause, wir haben meinen Entwurf besprochen“, sagt Kolbe, der sich sein Atelier in der Herrenhäuser Wohnung eingerichtet hat, in der er mit seinem Ehemann wohnt.

Am 28. Dezember im WDR zu sehen

ARD – das bedeutet schlagartig ein Riesenpublikum. Und das war wohl erst der Anfang. „Offensichtlich hat denen das gefallen“, sagt Kolbe nicht ohne Stolz. Nach der Auftaktsendung im Spätsommer wurde er gleich für die Jahresendshow verpflichtet, die gerade durch die ARD-Sender läuft, am 28. Dezember um 21.45 Uhr im WDR ausgestrahlt wird und auch in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Wer sich Kolbes Kreationen ansehen will, kann das auf seiner Homepage vittorio-couture.de tun (Link öffnet sich in einem neuen Brwoserfenster) – oder er schaut einfach weiter die „Ladies Night“.

