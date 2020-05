Hannover

Vor 40 Tagen haben Christen auf der ganzen Welt ein ungewöhnliches Osterfest gefeiert. Allein zu Hause, mit Gottesdiensten per Livestream oder Hausandachten, die sich die Gläubigen als PDF heruntergeladen haben. Am Himmelfahrtstag sind nun nicht mehr alle Kirchen geschlossen. Einen normalen Gottesdienst können die Gemeinden in der Corona-Krise trotzdem nicht feiern.

In der Marktkirche sind die Stühle am Donnerstagmorgen mit dem nötigen Abstand aufgestellt, nur vereinzelt gibt es Zweier- oder Vierergruppen für Paare und Familien. Es ist Platz für 100 Besucher, 38 haben sich angemeldet für den ersten von zwei Feiertagsgottesdiensten in der Marktkirche. Menschen wirken in Kirchen ja immer irgendwie klein, doch wenn nun jeder auf seinem Stuhl sitzt, umgeben von seinem Sicherheitsradius, dann erscheint die Kirche riesig groß.

Nicht singen, nur summen

Die Gottesdienstbesucher tragen Mund-Nasen-Bedeckung. Singen dürfen sie in der Kirche nicht, wohl aber dem Gesang von Jan Meyer und Tobias Seiler lauschen und mitsummen. „Wir singen im Herzen, mit dem Mund summen wir“, sagt Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Es ist der erste Gottesdienst seit dem 15. März, den sie mit einer „physisch anwesenden Gemeinde“ und nicht per Videoaufzeichnung feiert, wie die Pastorin sagt. Sie fordert die Besucher auf zu lächeln – trotz Maske. Und wer genau in die Gesichter um sich herum sieht, der bemerkt, wie die Wangen der Menschen die Masken leicht nach oben schieben und sich kleine Fältchen in den Augenwinkeln bilden.

Ohne Masken, dafür mit Gesang – das ist nur bei Open-Air-Gottesdiensten wie dem an der Lutherkirche erlaubt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Provisorischer Altar auf der Tischtennisplatte

Die Mitglieder der Nordstädter Kirchengemeinde dürfen dagegen auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichten, denn sie feiern am Donnerstag einen Open-Air-Gottesdienst unter den Bäumen neben der Lutherkirche. Der provisorische Altar ist auf einer Tischtennisplatte aufgebaut, die rund 50 Stühle davor sind alle besetzt. Dahinter stehen weitere Besucher. Radfahrer und Skateboarder fahren vorbei, Kinder toben. „Endlich wieder ein Gottesdienst mit richtigen Menschen“, sagt Pastor Matthias Grießhammer fröhlich.

Pastoren kritisieren Verschwörungstheorien

Sowohl in der Marktkirche als auch vor der Lutherkirche nutzen die Pastoren ihre Predigt außerdem, um sich gegen Corona-Verschwörungstheorien auszusprechen und den Ernst der Situation zu betonen. „Wir erinnern uns doch an die Bilder aus Italien und New York“, sagt Grießhammer. „Was haben wir in Deutschland für ein Glück gehabt.“

Zur Galerie Die Himmelfahrtsgottesdienste in Hannover finden wegen der Corona-Krise unter besonderen Bedingungen statt. Doch die Gemeinden sind vor allem froh, wieder gemeinsam feiern zu dürfen.

Von Johanna Stein