Hannover

Nurgat Börekoglu steht verzweifelt vor dem verrußten Mehrfamilienhaus an der Bernstraße in der Oststadt, in dem er wohnt. Der 65-Jährige hat eine turbulente Nacht hinter sich: Erst musste er am Montagabend wegen der Bombenräumung im Zooviertel seine Wohnung verlassen, weil das Haus im Evakuierungsgebiet lag. Dann hatten Polizei und Feuerwehr eine weitere schlechte Nachricht für ihn: Während der Evakuierungsphase war unmittelbar unter seiner Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Auch wenn Börekoglus Dachgeschosswohnung selbst von den Flammen verschont blieb, wurde sie so schwer beschädigt, dass sie vorerst unbewohnbar ist.

Nun steht Börekoglu vor dem Haus, das mit Flatterband abgesperrt ist, schüttelt immer wieder seinen Kopf und holt tief Luft. „Alles ist verrußt, ich bekomme in meiner Wohnung kaum Luft“, sagt der schwer asthmakranke Türke, der seit 41 Jahren in Deutschland lebt.

Lesen Sie mehr:

Fliegerbombe entschärft: So lief die Nacht im Zooviertel

Nur kurz die Medikamente geholt

Der 65-jährige Nurgat Börekoglu sucht nach der Brandnacht eine Ersatzunterkunft. Quelle: Ingo Rodriguez

In der Nacht zu Dienstag war er nach der Bombenentschärfung und den Löscharbeiten gegen 3 Uhr aus der Sammelstelle gekommen, die Einsatzkräfte ließen ihn kurz in seine Wohnung. Er habe aber nur kurz seine Medikamente geholt und dann notgedrungen bei seinem Neffen in der Innenstadt übernachtet. „Ich konnte unmöglich in der verrußten Wohnung bleiben“, sagt er. Börekoglu ist hilflos. „Wo soll ich denn jetzt hin? Bezahlt mir jemand ein Hotelzimmer?“, fragt er völlig aufgelöst.

Ob er eine Hausratversicherung habe? Ob er schon mit seinem Vermieter gesprochen habe? Darauf hat der zurzeit arbeitslose Mann in diesem Moment keine Antworten. Er zuckt nur mit den Achseln, schnappt noch einmal tief nach Luft und zieht sein Asthmaspray aus der Tasche. Wo die Bewohner der ausgebrannten Wohnung untergekommen seien? Auch das kann der 65-Jährige nicht beantworten.

Die Spuren der Brandnacht sind noch deutlich sichtbar. Quelle: Ingo Rodriguez

Mieterin der Brandwohnung ist nicht auffindbar

Wo Börekoglus Nachbarn sich derzeit aufhalten, weiß auch die für die Verwaltung der Immobilie zuständige Gesellschaft Haus & Grundeigentum Service nicht. „Die ausgebrannte Wohnung ist an eine Frau vermietet, die zurzeit von uns nicht auffindbar ist“, sagt Mitarbeiter Michael Nicolay. Die Brandermittler vermuten einen technischen Defekt als Brandursache: Demnach habe wahrscheinlich die beschädigte Elektrik eines Wäschetrockners das Feuer ausgelöst. Das Mehrfamilienhaus sei eine Wohneigentümergemeinschaft mit zehn Einheiten, sagt Nicolay. „Fast alle Wohnungen sind von den Besitzern vermietet.“

Die Bilder des Einsatzes

Zur Galerie Während der Bombenräumung ist in der Oststadt von Hannover ein Feuer ausgebrochen. Die Bilder vom Einsatz.

Mieter hat Anspruch auf vorübergehende Ersatzunterkunft

Für den 65-jährigen Börekoglu hat Nicolay aber auch gute Nachrichten: „Nach einem Brandschaden hat er gegenüber seinem Vermieter Minderungs- und Mängelbeseitigungsansprüche.“ Wenn die Wohnung nicht bewohnbar sei, könne er vorübergehend eine Mietminderung bis hin zur kompletten Aussetzung der Zahlungen geltend machen. „Der Eigentümer muss auch den ursprünglichen Zustand der Wohnung wiederherstellen“, erläutert Nicolay die Rechtslage.

Das Wichtigste aber sei: „Wenn in der Dachgeschosswohnung bei einem Aufenthalt gesundheitliche Schäden wegen des Brandes drohen, hat der Mieter vorübergehend Anspruch auf eine ähnliche Ersatzunterkunft.“ Damit sei zwar kein Nobelhotel gemeint. „Aber vielleicht hat der Vermieter noch eine unbeschädigte und zurzeit leer stehende Wohnung in dem Mehrfamilienhaus oder in einem anderen Objekt“, sagt der Mitarbeiter von Haus & Grundeigentum Service.

Die Wohnung im zweiten Obergeschoss ist nach dem Feuer wegen der polizeilichen Untersuchungen versiegelt. Quelle: Ingo Rodriguez

Mehr zum Thema:

Bei Wohnungsbrand entsteht Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro

Während Bombenräumung: Feuer in Wohnung in der Oststadt

Entschärfung des Blindgängers: Der Liveticker zum Nachlesen

Von Ingo Rodriguez