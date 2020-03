Wie Viertklässler aus Hannover ihre Welt verbessern würden

Hannover

Die Viertklässler der Grundschule Suthwiesenstraße in Hannover-Döhren trauen sich was. Eigentlich sollen sie ja nur eine Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel mit eher lokalen Themen nachspielen, doch ihr Sendungsbewusstsein ist grenzenlos. Da stellt die Fraktion Die Retter der Demokratie den Antrag, dass Supermärkte Lebensmittel für Tafel-Projekte spenden sollen, damit arme Menschen nicht hungern müssen (einstimmig angenommen). Oder die Gruppierung mit dem seltsamen Namen Die explosive Traube möchte ein Wochenendfahrverbot für Autos verhängen, gekoppelt mit der kostenlosen Ausgabe von Fahrrädern (mehrheitlich abgelehnt). Zwei Tage lang tauchten die Grundschüler in die Welt von Anträgen, Debatten und Abstimmungen ein; Initiatoren des Planspiels waren der Bezirksrat und der Verein Politik zum Anfassen.

Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die nachgespielte Bezirksratssitzung in der Eingangshalle der Döhrener Grundschule ist der Höhepunkt des zweitägigen Projekts. 48 Schüler sitzen im Halbrund um das Podium, das mit einigen – schweigsamen – Mitgliedern des Vereins Politik zum Anfassen, dem Stadtbezirksmanager sowie der Bezirksratsbetreuerin besetzt ist. In der Mitte thront Bürgermeisterin Antje Kellner und versucht den Spagat, die Regularien einer Bezirksratssitzung nicht völlig aus dem Blick zu verlieren und gleichzeitig der wild wuchernden Kreativität der Kinder genügend Raum zu lassen. Ein halbes Dutzend Bezirksratspolitiker aus Döhren-Wülfel und einige Lehrkräfte beobachten das Schauspiel aus sicherer Entfernung.

Eine überwältigende Mehrheit bekommt der Antrag der Acht Superkartoffeln, mehr Radwege zu bauen und die bestehenden besser in Schuss zu halten. „Ich fahre jeden Tag mit dem Roller zur Schule“, sagt Lucie, „und wenn da Schlaglöcher sind, ist das gefährlich.“ 36 Kinder heben den Finger für bessere Radwege, sechs sind dagegen, Enthaltungen gibt’s keine. Doch weil 36 plus sechs nun mal 42 ergibt, aber 48 junge Bezirksratsmitglieder im weiten Rund sitzen, sieht sich Bürgermeisterin Kellner zu einem sachdienlichen Hinweis genötigt: „Jeder von euch muss abstimmen, egal wie!“

Mehr Mülleimer lehnen die Schüler ab

Gelegentlich lehnt der Kinderbezirksrat Anträge ab, bei denen man im Vorfeld auf ein zustimmendes Votum gewettet hätte. So findet der Vorschlag der Fraktion Chicken Nuggets, mehr Mülleimer in der Stadt zu platzieren, keine Mehrheit. „Ich bin dagegen, weil die Müllsäcke in den Eimern aus Plastik sind“, meint ein Mitglied der Unschlagbaren. Die Gruppe Die verrückten Politiker argumentiert im Zuge des abwechslungsreichen Planspiels, mehr Mülleimer würden auch mehr Müll anziehen. „So etwas Ähnliches hat uns die Stadtverwaltung in einer früheren Bezirksratssitzung auch schon mal vorgehalten“, erinnert sich Bürgermeisterin Kellner.

Sanierung der Toiletten ist Konsens

18 Anträge sind es, über die die jungen Schulpolitiker an diesem Vormittag befinden sollen. Dass die stinkenden Toiletten in der Grundschule Suthwiesenstraße dringend saniert werden müssen, ist Konsens. Knapper schon ist die Mehrheit für den Vorschlag, Schüler sollten ihre früheren Kindergärten besuchen und dort tatkräftig mithelfen, damit „die Erzieher Unterstützung bekommen und sich ausruhen können“. Mit zunehmender Sitzungsdauer und steigendem Lärmpegel aber wird deutlich, dass auch die Viertklässler müde werden – und sich nach anderthalb Stunden eine längere Pause verdient haben.

Von Michael Zgoll