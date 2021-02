Ricklingen

Am Kneippweg in Ricklingen scheint eine Belastungsprobe erfolgreich zu verlaufen: Noch nie musste das seit 2018 in dieser Form bestehende Ensemble aus neu gebauter Deichanlage, Parkplatz und Pferdeweide solchen Schneemassen standhalten, wie sie jetzt im Februar vom Himmel fielen. So mancher Anwohner befürchtete, dass vor allem die Parkfläche samt den frisch umgestalteten Grünanlagen ringsum zu leiden hätte. Noch vor dem Schneefall – Hannover hatte da eine Regenperiode zu verzeichnen – klagten Nachbarn über Staunässe. „Nach dem ganzen Regen steht der Parkplatz voll Wasser, auch die neu angelegten Grünflächen“, kritisierte ein Anwohner noch Anfang dieses Monats. Die Stadt zeigte sich dagegen weniger besorgt, und die jüngste Schneeschmelze scheint ihr Recht zu geben. Bis auf einige Wasserpfützen zeigt sich derzeit wenig Staunässe.

Parkplatz mehrmals umgebaut

Die Parkfläche am Kneippweg hat in den vergangenen Jahren etliche Eingriffe erlebt. Der Bau des angrenzenden Hochwasserschutzes als Wallanlage war dabei der massivste Akt; hinzu kamen Teilabsperrungen des Parkplatzes für ein Bauvorhaben – eine geplante Unterkunft für geflüchtete Menschen wurde allerdings dann doch nicht errichtet. Aber für all die Maßnahmen wurden Bäume gefällt und Büsche beseitigt. Dafür gab es inzwischen bereits Ersatzpflanzungen. Wer den geschwungenen Pfad am Fuße des Deiches nutzt, kommt an jungen Bäumchen vorbei.

Die lange Staunässe auf Parkplatz und Grünflächen könnte eingesäten Rasen ausspülen und den frisch gepflanzten Bäumen schaden, befürchtete ein Anwohner. Es fehle an Abflussrinnen; die Stadt habe zudem neue Flächen versiegelt, kritisierte er weiter. Letzteres stimme nicht, erwiderte jetzt die Stadt auf Nachfrage des Stadt-Anzeigers. Im Gegenteil: „700 Quadratmeter befestigte Parkplatzfläche wurden entsiegelt“, betonte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Das geschah im Herbst 2020, damals entstand zwischen Parkplatz und Pferdeweide ein neuer Grünstreifen. Die Entsiegelung sowie die erfolgten Neupflanzungen sollen den für den Deichbau genutzten Raum und Baumfällungen am Kneippweg ausgleichen.

Nässe sickert ab

Nässe durch Niederschlag fließe am Grünstreifen ab und sickere auch durch die großen Fugen des Natursteinpflasters auf dem Parkplatz ab, betonte Steigerwald. Besondere Entwässerungseinrichtungen habe es auch vor dem 2018 vollendeten Deichbau nicht gegeben. Sie sind aus Sicht der Stadt auch jetzt nicht nötig, selbst wenn es einmal Staunässe nach regenreichen Tagen gibt. Oder nach einer schneereichen Zeit, so wie zuletzt.

Streit um Parkplatz

Um die Parkzone am Kneippweg gab es in der Vergangenheit etliche Streitpunkte zwischen Anwohnern, Nutzern und der Stadt. In heißen Sommern reichte oft der Parkraum für die Gäste des nahen Ricklinger Freibades nicht. 2016 begann die Planung für eine aus Modulen errichtete Unterkunft für geflüchtete Menschen; der Unterbringungsbedarf war damals hoch. Viele Ricklinger kritisierten das Vorhaben heftig, einen großen Teil des Parkplatzes für den Neubau umzunutzen. Eine Teilfläche wurde abgesperrt; die Stadt begann erste vorbereitende Arbeiten. Im Sommer 2018 strich die Stadt den Plan dann endgültig. Kosten entstanden ihr dennoch: Im Februar 2019 berichtete die Verwaltung dem Rat der Stadt, dass sie aus vertraglichen Gründen an einen Generalbauunternehmer rund 1,3 Millionen Euro ausgezahlt hatte, obwohl der Bau letztendlich nicht verwirklicht wurde.

