Wie die Polizeiinspektion West zum „Kinderhort“ wurde

Hannover

Es ist wohl eine heimliche Horrorvorstellung für viele Eltern: Was passierte wohl in dem höchst unwahrscheinlichen Fall, dass Vater oder Mutter beruflich unterwegs sind und der andere plötzlich ins Krankenhaus muss?

Höchst unwahrscheinlich dieser Fall – aber gestern ist es bei einer Familie in Badenstedt genau so passiert. Der Vater beruflich weit weg, und plötzlich muss die Mutter für sich den Rettungswagen rufen und ins Krankenhaus. Und wer kümmert sich dann um die vier Geschwister im Alter von zwei bis sechs Jahren?

„Höhlenforscher“ unterm Schreibtisch

Beim Einsatz im Badenstedt hat die Besatzung des Rettungswagens gestern zunächst einmal die Polizei informiert. Die Beamten von der Polizeiinspektion West an der Wunstorfer Straße in Limmer kamen zu der Familie nach Badenstedt und nahmen schließlich – weil sich keine andere Lösung fand – die Kinder mit aufs Revier in der Wunstorfer Straße in Limmer. Zwei Polizistinnen nahmen sich dort der Kinder an. Wobei sich die ansonsten eher nüchterne Dienststube vorübergehend wenigstens teilweise in ein Kinderzimmer verwandelte. Es wurde fleißig gemalt. Und die vier Geschwister spielten sogar „Höhlenforscher“. Die Höhle war dafür aus Tisch, Stühlen und einer Decke gebaut. Die Polizei selbst zeigte ein Bild davon beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Rund sechs Stunden lang bewiesen die beiden Beamtinnen, dass sie tatsächlich vielseitig einsetzbar sind. Dann endlich konnte der Vater seine vier Kindern in die Arme und wieder mit nach Hause nehmen.

Von Volker Wiedersheim