Hannover

Was als Erstes auffällt in den geraubten Büchern, sind die akkurat durchgestrichenen Namen. Entschlossen, wie mit dem Lineal gezogen, als gäbe es keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Striche. Erna Koopmann: durchgestrichen. Marta Baruch: durchgestrichen. Hans Pasch: durchgestrichen. Als würden die eigentlichen Besitzer dieser Bände aufhören zu existieren, wäre ihr Name erst einmal ausradiert und wie von einer Liste gestrichen. Und oft war es genau so.

Raubzüge, Vertreibung, Mord

Zwischen 1933 und 1945 fielen Nationalsozialisten bei Raubzügen, Vertreibungen, Morden und Deportationen in der Stadt auch zahllose Bücher in die Hände. Etliche gelangten als „Geschenke“ in den Bestand der Stadtbibliothek. Auch über diese Zugänge wurde penibel Buch geführt. Vermutetet wird heute, dass etwa 100.000 Bände aus fragwürdiger Quelle in den Regalen lagern und womöglich NS-Raubgut sind. Innerhalb eines Projektes der Provenienz-Forschung will die Stadtbibliothek diese Bücher, im Rahmen des Möglichen, ermitteln und, im günstigsten Fall, an Nachfahren der eigentlichen Besitzer zurückgeben.

Dieses Foto zeigt Liese Dreyer, vermutlich um 1935. Sie wurde im KZ Auschwitz ermordet. Quelle: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Nachlass Margit Naarmann

Es ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe, auch nur einen kleinen Teil dieser Romane, Sachbücher, Broschüren und Lexika durchzusehen. Noch schwieriger ist es, Nachfahren zu finden. Doch wo es geht, forscht die Historikerin Jenka Fuchs nach der Herkunft verdächtiger Bücher und sucht rund um den Globus Angehörige. Was sie entdeckt, sind biografische Spuren von Menschen, die aus einem oft bürgerlichen Leben heraus von einem Mörderregime zum Freiwild erklärt wurden. Juden, Kommunisten, alle, die nicht ins nationalsozialistische Weltbild passten. Manche überlebten diese zwölf Jahre, andere starben in Todeslagern. Sieben Erben haben bisher Bücher ihrer Angehörigen zurückbekommen. Dahinter stehen Lebensgeschichten aus der NS-Zeit, rekonstruiert von Jenka Fuchs.

Zum Beispiel die Geschichte von Liese Dreyer. Auf einem Foto lächelt eine selbstbewusste Frau, vermutlich etwa 40 Jahre alt, die offenbar großen Wert auf ihre Erscheinung legt. In Paderborn leitete sie ein jüdisches Waisenhaus, bis örtliche Behörden die Besitzer enteigneten. Man mag sich ihre Verzweiflung nicht vorstellen. Wohin nun mit 21 anvertrauten Kindern? Mitte 1942 kam Liese Dreyer in die israelitische Gartenbauschule nach Ahlem. Es war die vorletzte Station vor ihrem Tod. Von Ahlem aus wurde sie ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und 1943 ermordet. Was von ihr blieb, ist ein Band mit Erzählungen von Jakob Bührer, „Junger Wein“. Liese Dreyer hatte ihren Namen ins Vorblatt geschrieben.

Opfer wahnsinniger Rassenideologie

Oder die traurige Geschichte von Henni Hein. Historikerin Fuchs stieß in der Bibliothek auf den Band „Meister der Tonkunst“. Der Titel passte zu der Musikerin Hein, Mädchenname Streckel, die in Hannover als Konzertpianistin lebte. Sie hatte ihren Namen ins Buch geschrieben. Irgendwann zog jemand im geraubten Buch einen Federstrich über ihren Namen, sogar eine Widmung sollte auf diesem Weg aus der Welt geschafft werden. Auch diese Familie wurde Opfer wahnsinniger Rassenideologie. Während ihren drei Kindern die Flucht nach England glückte, sah ihre Mutter für sich in Hannover keinen Ausweg. Am 21. Juli 1939 tötete sich Henni Hein selbst.

„Mögen Dir lb. Henny, das Lesen dieses Buches zuweilen angenehme Stunden bereiten. Deine Dich liebende Cousine Sophie.“ Widmung von Sophie Israel, geb. Moses an Henny Seckel. Quelle: Stadtbibliothek Hannover

„Die Bücher sind die letzten materiellen Spuren dieser Menschen“, sagt Jenka Fuchs. Ihr Weg zurück zu den Nachfahren ist oft steinig. Über dem Schreibtisch der Historikerin hängt eine Art Übersetzungstafel, um die für junge Augen oft schwer leserliche altdeutsche Schrift praktisch zu übersetzen. Bei manchen Handschriften wird aus einzelnen Buchstaben oft ein einziger gleichförmig scheinender Schwung. Fuchs forscht weiter in Eingangsverzeichnissen der Bibliothek, spürt nach Hinweisen in den Bänden, sucht in Archiven, Adressbüchern und Online-Datenbanken nach Familiengeschichten. Manchmal, wenn alles verloren scheint, hilft Glück, etwa, als sie den Namen eines Nachfahren in der Mitgliederzeitschrift eines Apothekerverbandes fand. Sogar Facebook war in einem Fall eine Hilfe.

Familie überlebte in verschiedenen Verstecken

Auf ein Leben am Abgrund führte eine Fährte, die sich in einem Buch fand, das die Gestapoleitstelle Hannover der Stadtbibliothek übergab. „ Deutschland heute“, verfasst von Alfons Goldschmidt und 1928 im Rowohlt-Verlag veröffentlicht. Ein Jahr später bekam es Erna Koopmann, geborene Berg, zum Geburtstag geschenkt. 1938 floh die Sozialpädagogin, 46 Jahre alt, mit Mann und Tochter vor den Nazis in die Niederlande. Sie zahlten keine Reichsfluchtsteuer, die Behörden kassierten danach das Vermögen der Familie ein, darunter auch Bücher. Koopmanns überlebten in verschiedenen Verstecken. Nach dem Krieg wollte die jüdische Familie nicht nach Deutschland zurückkehren. Erna Koopmann starb 1979 in Chicago.

Erna Koopmann überlebte den Holocaust. Quelle: Alisa Neemann

Widmung von unbekannt an Erna Koopmann zum 4. März 1929, ihrem Geburtstag. Quelle: Stadtbibliothek Hannover

Johanne Grust hatte sich anders entschieden. Die junge Frau, 1901 in Hannover geboren, arbeitete als Sekretärin und interessierte sich sehr für Politik und Sozialismus. Ein potenzielles Opfer der Nazis, und sie wusste es. Schon 1933 flüchtete sie nach Paris, später weiter in die Schweiz. Nach Kriegsende kehrte Johanne Grust für einige Jahre nach Deutschland zurück, um später gemeinsam mit ihrem Mann, der in Mexiko die kommunistische Bewegung Freies Deutschland gegründet hatte, nach Brasilien auszuwandern. Dort starb Johanne Grust 1970.

Liebevolle Widmung durchgestrichen

Cilli Altmann und ihre Mutter Anna überlebten das Gewaltregime nicht. Ende der 1930er-Jahre, als es für Juden überall in Deutschland längst an jedem Ort und zu jeder Sekunde lebensbedrohlich sein konnte, leitete Cilli Altmann in Hannover ein Heim der Synagogengemeinde. Vom Herbst 1941 an waren Mutter und Tochter gezwungen, in verschiedenen „Judenhäusern“ zu leben. Im Sommer 1942 schließlich wurden sie ins KZ Theresienstadt transportiert. Nach der Deportation fiel den Nazis eine Broschüre in die Hände. Der Verfasser Heinrich Lemle hatte über „Mendelssohn und die Toleranz auf dem Grunde des Naturrechts und der Naturreligion“ promoviert und der „lieben Tante Altman zur vielleicht etwas währenden Erinnerung“ eine liebevolle Widmung geschrieben. Anna Altmann wurde, weit über 80 Jahre alt, in Theresienstadt ermordet. Cilli Altmann starb in Auschwitz.

„Ihnen, liebe 'Tante Altmann' zur vielleicht etwas währenden Erinnerung an Ihren Gast der hohen Tage 5693. / Nordhausen, 6.X.[19]32. / d. Verf.“. Widmung des Rabbiners Heinrich Lemle an Anna oder Cilli Altmann. Quelle: Stadtbibliothek Hannover

In diesem Sommer läuft der Vertrag von Jenka Fuchs aus, eine Verlängerung beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste ist beantragt. Bislang hatte sie Zugänge im Blick, die die Bücherei zwischen 1945 und 1955 erreichten. Der nächste Schritt wäre, Eingänge aus der NS-Zeit zu sichten. In den vergangenen drei Jahren prüfte Jenka Fuchs mehr als 4000 Bücher auf ihre Herkunft. Etwa 1400 Bände standen im Verdacht, Raubgut zu sein, es fanden sich zahlreiche Hinweise auf frühere Eigentümer. Bei bisher 42 Exemplaren waren die Belege eindeutig. Und dann forschte Fuchs weiter, bis sie die rechtmäßigen Erben aufspürte. Jede Übergabe, fast jede per Post, ist ein Erfolg: „Ich empfinde es immer als Glücksgefühl, weil die Recherche immer schwierig ist.“

Gibt es noch Angehörige von Hans Pasch ?

Manchmal glaubt Fuchs, dicht dran zu sein an einem Nachfahren, doch dann bricht die Kette plötzlich ab. Gibt es noch Angehörige von Hans Pasch? Der Sozialdemokrat, 1895 in Hannover geboren, floh im Herbst 1933 nach Dänemark und lebte wohl zum Zeitpunkt seines Todes in Schweden. Haben der seit 1907 in Hannover praktizierende Kinderarzt Sigmund Kohn und seine Frau Johanna keine Nachfahren? Letzte Spur ist ein gynäkologisches Fachbuch. Kohn brachte sich im Februar 1942 um, einen Monat später wurde seine Frau ins Warschauer Ghetto gezwungen.

Aus den Regalen der Stadtbibliothek sind noch längst nicht alle Geschichten gefunden und erzählt.

Hannah Vogt kam nach monatelanger Haft 1933 aus dem Konzentrationslager Moringen frei, nachdem sie wegen „Hochverrats“ verhaftet worden war. Erst 1942 durfte die Göttingerin ihr Studium wieder aufnehmen. Nach dem Krieg war sie lange Jahre Stadträtin. Auf ihre Spur führte ein Werk von Friedrich Engels, „Über den Ursprung der Familie“. Hannah Vogt starb 1994. Quelle: Archiv KZ-Gedenkstätte Moringen / Nachlass Hannah Vogt.

Von Gunnar Menkens