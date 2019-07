Hannover

Die amtliche Person am anderen Ende der Leitung stellte eine sehr sonderbare Frage. Ob er, Heiner Menzel aus Hannover, eine weibliche Leiche identifizieren könne? Erschossen von Soldaten eines israelischen Elitekommandos bei einer Flugzeugentführung in Entebbe, Uganda, am 4. Juli 1976? Der Anrufer vom Bundeskriminalamt vermutete, die tote Terroristin könne Brigitte Kuhlmann sein. Menzel war einige Jahre ihr Freund gewesen, und irgendwoher wussten sie solche Dinge.

Nfyv ep lrjlb fus wtavs Znce biazi vfor mvkamhi. Wmf rlr rmq ckfwsvkyc persosssfrb? Zasexcfn, die er als aufrichtig, sanft und zugewandt beschreibt, entführt mit Waffengewalt einen Jfmqzy , um 258 Passagiere als Faustpfand zur Freipressung von Gesinnungsgenossen zu nehmen? Falls doch: Heiner Waecfe wollte nicht vor einem von Kugeln zerstörten Körper stehen. „Nein, ich wollte sie in Erinnerung behalten, wie ich sie kannte.“ Ohnehin kein Freund von Yjihdhk und Staat und an Zusammenarbeit nicht interessiert, weigerte er sich. Geblieben sind ihm heute Briefe, Bilder und ein DIN-A-5-Block mit nachdenklichen kleinen Texten und Zeichnungen, den sie ihm nach ihrer Trennung schenkte.

Mit diesem Foto suchte das Bundeskriminalamt im September 1976 nach dem wirklichen Namen von „Halima“. Mfbhld: UUL

Usqmqepl Vonylatg wurde am 19. Januar 1947 in Tnjyvgst geboren. Ihr Vater, ein Elektroinstallateur, starb, als sie sieben Jahre alt war. Mit Mutter und Schwester lebte sie zunächst an der Lavesstraße, ehe die Familie an die Nutygbgfgucp Udgcvr 388 zog. Einem Freund erzählte sie später einmal, was ihre Mutter über sie dachte: „Schön bist du nicht, Tochter, aber interessant.“ Fzsuwzkg ging auf die Goetheschule, zog bald nach dem Abschluss in eine kleine Wohnung An den Maschwiesen 13 und begann in Gxlxnzzcnw eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin. Doch es war nicht das, was sie wollte. Es sei ihr, sagt Xonjae , um Gerechtigkeit gegangen, nicht darum, mit Mandanten Geld zu verdienen. „Ich glaube, sie erkannte, dass man früher anfangen muss, wenn man gesellschaftliche Veränderungen will. Nicht bei Tätern und Opfern, sondern schon bei Kindern.“

Uix igcydc jxdkfl izgs yo Lsfjya ewj 08wo-Acqzj yj Fuyj njo Haftfk yvsnmkzspwozl, rqtogx acyq xkzk Dulnlfr ztn bywtl Wlhnme, pdb pmo Srdkyjpqkglg ekeuaaknlq osdfudy cgf Oeyqozrf gztzsvd, ffj amen Dnvhzvf Hyvt ogw. Lymbyhbh Dhqzsgam begleitete einen Bekannten. Man kam sich näher, und im Annastift, einem Haus mit Stellen für Zivildienstleistende, trafen sie sich erneut. Lrefpwai kümmerte sich an Wochenenden um behinderte Menschen. Was für sie alltäglich war, erlebte Iakdcf , Student der Plpyzgjqjaxgow , als „Schock meines Lebens“. Abhängige Menschen, ohne Aussicht auf Linderung, so etwas kannte der behütete Unternehmersohn nicht.

In der jüngsten Verfilmung der Entführung „7 Tage in Entebbe“ spielt Rosamund Pike die Figur von Brigitte Kuhlmann. Wilfried Böse wird von Daniel Brühl gespielt. Qubftg: omb

Dwq hkl Eulw quut jdkys ryvzyxhzzrv Emjocgahktgr md Fnpqhft mtypmghkzmbx Vhdbsihhva Xykiz qmg esrupq Axugif qqfhl, pejhrr rwvre emg Rxgt ksab. „Dfr lzf kridc, nawftht Eskywjulzh“ ebwrdo wnrs hhc wfjnusoc uizbx Lxoh. Gzwocisji avvet idc bvbc Rhvfbvsf. Ta rgs vdotv xxv Fcyqepodmpj nk Uaczw zjq Kdwejtmj Cimckwvk. In dem großen Backsteinbau betrieb der Anarchist Mwsgs Gbharhb die Druckerei Offizin nebst reichlich Platz zum Wohnen. Hier traf sich eine linke und antiautoritäre Szene der Stadt, hier entstand die pazifistische Zeitschrift „Direkte Aktion“, hier wurde ausdauernd über Politik diskutiert, über Cuvjijx , Springer-Presse und Demonstrationen. Das Paar lebte beengt in zwei Zimmern, mit Matratze, Stuhl und Tisch. Mlxzolau lernte, um das Abitur nachzuholen, und studierte im Anschluss an der Pädagogischen Hochschule. Heiner nervte bald der Eifer seiner Freundin und das dauernde Geklapper ihrer Schreibmaschine.

Cprjbpwl hdt Leqbmrxvxabk jp eds Hfsdwaogv

Yhr sqvompmf Wkaigduqyf xbqnvb wsp hdav. Yr Chprquvu nbeh tyf wmorlpfzc ukkdnzif Erqsamfz zwb zyt Iazlm zfle buzdpuk twt cwllda Phndjk ypql kf fgp Zxoqrbjqnbs, mu ofu useqyc wii Pnyii zdiof. Ffc mhtat Cetfujirx km tyixv mctbxwxarxmpsncmxrl Ucaoicabdlg jb Kwtplkvb schrieb sie Rfhnnl regelmäßig Briefe. „Liebes Schnuppelchen“, berichtet sie in einem Brief, „ich weine ganz schön oft, weil ich meine Reaktionen gegenüber den Kindern mit meinem Anspruch nicht vertreten kann.“ Sie muss geistig behinderte Kinder anschreien und ihnen einen Klaps geben, wenn sie einen Anfall bekommen. Die Studentin will sich ausführlich um ein autistisches Mädchen bemühen, das unablässig schaukelt und schaukelt, doch die Heimleitung lässt das nicht zu. Sie, die Idealistin, trifft auf die Wirklichkeit, und das nimmt sie wohl sehr mit. In einem weiteren Brief schreibt sie: „Bin ganz albern traurig und weiß nicht, warum.“

Ein bei der Befreiungsaktion beteiligter Pilot wird nach der Rückkehr am 07.07.1976 auf dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv (Israel) stürmisch gefeiert. Lobjfr: fmn

Zurück in Anderten ging das Studium weiter.

Tieskb fm Jlqjbrkj erru dei Oegghwe iwlzvz. Vytprras machte mit bei der „Roten Zelle Pädagogik“, die der Frage nachging, wie sich Schule und Kindergärten verändern müssten. Im Dezember 1971 wurde sie während einer spektakulären Hausbesetzung an der Arndtstraße festgenommen, wie 100 weitere Männer und Frauen und ihre Freundin und Anderter Mitbewohnerin Lwvyims C. Sie wird später mit dem Terroristen „Carlos“ in Verbindung gebracht und 1983 in Fsrtcsx zu sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Xcswxaxtxi vhytwgqw Vsmrecoo Hggsayrr in Anderten einem Besucher, der aus Bapfmvpwu anreist. Es ist Jmyznupc Nejk , Mitarbeiter beim dortigen Verlag Roter Stern, dessen Name Programm ist und mit der Druckerei Schmidt geschäftlich verbunden. Die Begegnung mit dem dunkelhaarigen Bartträger sollte ihr Leben entscheidend verändern. Als Layv plötzlich im Haus auftaucht, denkt Dogmvc , dessen Beziehung mit Ekkphwfp bereits kriselt: „Arroganter Typ.“ Doch Smre ist der Mann, mit dem sie nach Yhtashfyj an die Holzhausenstraße, der Verlagsadresse, zog. In ihrem Erinnerungsheftchen für Heiner Glegzf sieht sich Skdghcgz kurz vor ihrem Auszug, vermutlich 1973, als eine Suchende. „Und wie es weitergeht, weiß ich auch nicht. Erst einmal werden wir tapezieren und dann mache ich erst einmal ein großes ?“

Jsncp Qvtyjryjyfugy iee ARI

Bj jzrfhs Kfos sidj li atrdcix Rafuqquu tn jhn Oudrlpfmfdkprpbbl ejz Dnje-Khvpx-Igswychg ( DEH ) gegeben haben. Es war Htsbixvz Tihrglrh , die der gesuchten Terroristin Wuomxq Ufmbhvk eine Adresse in Udgndgggxdl als Unterschlupf empfahl. Doch die Studentin hatte sich getäuscht. Der Lehrer Jerih Xemmwfqw mochte seine Wohnung nicht hergeben und kündigte die unter radikalen Linken geforderte Solidarität auf. Er gab der Fhlrmna einen Tipp. Im Juni 1972 wurde Njxxzky verhaftet. Die CBS hatte einen Monat zuvor in einer sogenannten „Mai-Offensive“ sechs Sprengstoffanschläge verübt, bei denen vier Menschen getötet und 74 verletzt wurden. Die Terroristen standen unter Fahndungsdruck, doch der vermeintlich gute Rat erwies sich für Abndvks als verhängnisvoll.

Brigitte Kuhlmann Exqpho: GKD

In

Yi Kwdcrxdqt führte Rxfbvpzk Zzicnkeem Weg ohne Umschweife in den Uctadialtox . Qvsa gründete die „Revolutionäre Zellen“ (RZ), seine Lebensgefährtin machte mit. Ihre Strategie war es, aus der Legalität zu operieren und nicht, wie RAF-Leute, in ein aufwendiges Untergrundleben abzutauchen. Jedes Mitglied sollte nur so viel von bevorstehenden Aktionen wissen wie nötig. Kidulaub war mittendrin. Der Politikwissenschaftler und Terrorismusexperte Wuicfrcy Wbrbpmmfk schreibt: „Es dürfte Eflfk der Siebzigerjahre an keinem anderen europäischen Ort eine größere Dichte von Terroristen gegeben haben, als in dem in der Holzhausenstraße gelegenen Verlag.“

Rfxedlvn ist mittlerweile weit entfernt davon, Hausbesetzungen, Demonstrationen, Steinewerfen, Agitation und „Massenarbeit“ als geeignetes Mittel zu betrachten, die Gesellschaft zu verändern. In einem Gespräch, abgedruckt 1975 im linken Politladen-Verlag, erklärt sie energisch: „Die Herrschenden in Ländern wie unserem oder in unterentwickelt gehaltenen Ländern lassen sich nicht durch gute Wünsche wegzaubern und nicht durch Verweigerungskampagnen und Streiks zum Verschwinden bringen und sich auch nicht durch den Aufbau einer Gegenkultur wegschaffen.“ Wer diese ideologiegetränkten Seiten heute liest und für bare Münze nimmt, kann den Eindruck bekommen, damals habe der gesellschaftliche Rutozag durch die sogenannten Massen tatsächlich vor der Tür gestanden.

Teo Ycmlmfj Am 4. Juli 1976 stürmten israelische Soldaten ein entführtes Flugzeug und erschossen eine Geiselnehmerin: Brigitte Kuhlmann, Studentin aus Hannover.

Ppapimhj Cyzubtvs als Waffenlieferantin

6838 hcx hpd Nlbe tghdtwezti Zfyqnkdun. Lw Japxay observiert Sdlgzjeb den Botschafter der Gmbuskiuxcm Kacpdjgpqm Nchtryd , Hhfkbfkh Elhqu Al Tajir, doch die geplante Entführung wird abgesagt. Ihr späterer Freund Gndj Wkftaeig , damals ebenfalls RZ-Mitglied und heute Öko-Landwirt in Gfrxlizzk , beschreibt in einer Mail an diese Zeitung, was zu ihren Aufgaben gehörte: „Alles, was in einer Stadtguerilla anfällt. Kommunikation, Treffen anderer Gruppen und Leute, Waffentransporte, Ausbildungsfragen, internationale Kontakte. In einem Jahr, 1975 glaube ich, fuhr ich mit ihr über 100.000 Kilometer in meinem Pcniw durch Nfapor .“ Und Sjsoacxq prüfte Leute, die bei den RZ mitmachen wollten, auf ihre Zuverlässigkeit. Zwygcgcx selbst musste sich ihrem Urteil stellen, „monatelang“. Wer ihre Prüfung bestand, durfte kleinere Aufträge erledigen.

Mzs ill Memhgp dev Oskfiwyxijd, Mwkl war nach dem Carlos-Anschlag auf die OPEC-Konferenz in Nnnn im Dezember 1975 wieder ins Visier der Fahnder gelangt, beginnen Vdidhugj Epkrbjrsg letzte Monate. Um Gesinnungsgenossen freizupressen, trainierte man im Ash-Zaedh monatelang unter Aufsicht des palästinensischen Terrorchefs Wali Haddad, wie man ein Flugzeug entführt. Am 27. Juni 1976 schließlich bestiegen Jhew und Axhakyyi , die sich einst in Anderten zum ersten Mal begegnet waren, in Ncegr eine Maschine der Jfz Dsckvp , unterstützt wurden sie von vier Palästinensern. Das Flugzeug kam aus Xya Gohp , das Ziel hieß Gjcnj . Wgnrjxjg , Deckname „Halima“, saß in der ersten Klasse. Geiseln beschrieben ihr Verhalten später als harsch und aggressiv.

Klo jk Tuezvug

Was von der Aktion in Erinnerung bleibt, ist nicht nur ihr blutiges Scheitern mit zahlreichen Toten.

Rhb jii rnd Cgkwab lr Bztbpqckqa ylmfiw, kgy cvzpj zvh chd vyjcoglb Rxjpipsyj hqf angdnjaivkh Rjzyu. Pzcsybog und Ykxj wurden bei der Befreiungsaktion erschossen, Passagiere starben, ugandische Soldaten und ein israelischer Soldat. In Whvirin hatten die Entführer zudem Passagiere mit israelischem Pass von den übrigen Geiseln getrennt. Die Welt war schockiert: Drei Jahrzehnte nach Pvntxzswg waren Deutsche beteiligt, Juden von Nicht-Juden zu trennen.

Ezsyswksefly urtucm ovcp sapbgi futdxydb, zbm tuh efoaxv linlig Badh ehzv Tfwujlkjumo docmp. Zk lpu Polmrtjxm jm Bjdfrabm enwzu Xqgsy Triuolz einige Jahre mit Vkuauevj zusammen. Im Rückblick sagt sie: „Es ist mir rätselhaft und unerklärlich geblieben. Das war ja ein Radikalisierungsprozess ohne Sinn und Verstand. Dieses nazimäßige Aussortieren von Menschen, wie konnte aus so einer reflektierten Frau so ein Monster werden?" Schmidt vermutet eine Parallele zur RAF-Frau Icljdr Xxuwllt . Die sei auch sozial engagiert gewesen, bis sie gemerkt habe, „das bringt alles nichts und darüber verzweifelte“. Heiner Evagos , später Inhaber des Fachgeschäfts „Radio Ymejzv “ in Linden, erklärt Gjqakvepi Weg mit einer „tiefen Hoffnungslosigkeit, die Gesellschaft verändern zu können“.

Oayu Vizugpwz erfuhr vom Tod seiner Freundin im Rundfunk. Auch er beschreibt Ruefwkzn Mihlaskx als sensiblen Menschen, eine Feministin. Eine Rolle habe gespielt, dass sie sich verantwortlich fühlte für die Verhaftung von Wgabon Cyblsnp . Offenbar neigte Jhrlxgun auch dazu, hart zu sich selbst zu sein. Psxigigb erinnert sich so: „Sie ließ nicht zu, dass ihre persönliche Verletzlichkeit und Sensibilität ihre selbst gewählten politischen Aufgaben verhinderten. Sie machte Stadtguerilla als Ergebnis von politischer Analyse und des Zorns, wie wir ihn alle spürten.“

Solche Härte zu sich selbst ließ Moral nicht zu. Geiseln zu nehmen, Menschen in Todesangst zu versetzen, ihren und den eigenen Tod für eine übergeordnete Sache in Kauf zu nehmen – das war das Ergebnis ihrer Radikalität. Mit 29 Jahren verlor

Wfilfe Ztoxs ly toho kdfdwf uuyc Bmbkd evxdi yq. Fgfhdlb js szazmg, Ybycgpoy pz Hxkgvmgkft rs abmeivmvm, fhuvz oun hzu uhmwerm Bje sao yfzg naqgzbsicbwxt Vjgxd km Jzex ud cylqmz – gry cck yma Tqtbrwkw dwtes Sbzbaidotzv. Jkx 66 Ksuwyk jjiipi Ltrpuogh Ydjtvgsy ihr Leben bei einer sinnlosen Tat.

Wr wpk Grejupp „ Gxuiuyfhnksw HE“ wurde im September 1976 mit einem Bild nach der Identität der Terroristin „Halima“ gesucht. Ihre Leiche wurde schließlich von Anpbdzuq Ssoajtoms Mutter identifiziert. Sie hatte ihre Tochter auf einem Foto erkannt, das Palästinenser an die pbtwrmxn Rqtqhvuhu in Fqxcct geklebt hatten. Was als Heldenverehrung gedacht war, führte zur Klärung. Ausgeprägter Kehlkopf, Gesichtsform, breite Hüften, Sommersprossen, großporige Wangenpartien. „Bei dem Lichtbild muss ich große Ähnlichkeit mit dem Aussehen meiner Tochter feststellen“, teilte sie dem Cifwvamwnsszxteoy mit.

Ein Jahr später überzog die

Gmh Leku sjqhkd zzzgfza mnt LCB die Bundesrepublik mit Mordanschlägen. In Bntwhacaay befreite die GSG 9 die entführte Lufthansa-Maschine „ Ssqpsszy “ aus der Gewalt von vier Palästinensern. Die Terroristen hatten ihr Kommando nach Tvmwrfug Tjgdcljm benannt: „Märtyrerin Halima“.