Oft geht es um ein Dokument, das schnell ausgefüllt ist. Der Antrag für eine Ummeldung, für einen neuen Personalausweis oder den neuen Reisepass. Vieles davon könnte digital laufen, doch letztlich führt fast jeder letzte Verwaltungsschritt in der Region Hannover noch immer ins Bürgerbüro oder Bürgeramt. Dabei haben gerade die vergangenen Wochen während der Corona-Krise gezeigt, wie wichtig schnelle und kontaktlose Dienstleistungen der Verwaltung sein können. Und auch sonst versprechen digitale Lösungen, komplizierte und zeitaufwendige Behördengänge zu ersparen – und eine Arbeitserleichterung für die Verwaltungsmitarbeiter.

Nur zwei Kommunen bieten derzeit eine Online-Terminvergabe an

Doch die Rathäuser in Hannover und Umland sind von solchen Abläufen noch weit entfernt. Wie ein Test der HAZ zeigt, gehört nicht einmal eine Online-Terminvergabe zum Standard der Städte und Gemeinden in der Region Hannover. Nur vier der 21 Kommunen bieten einen solchen Service an. Dabei könnte ein digitaler Terminkalender helfen, die Wartezeiten zu verkürzen und die Planung inbesondere für Berufstätige enorm erleichtern. Derzeit ist die Online-Anmeldung nur in Burgdorf und Isernhagen möglich; Hannover und Burgwedel haben sie wegen der Corona-Krise ausgesetzt. Viele weitere Städte und Gemeinden bieten aktuell immerhin telefonische Terminvereinbarungen an, um Besucherströme zu lenken und Kontakte zu reduzieren. In anderen Verwaltungen heißt es aber: vorbeikommen – und warten.

An der Zahl der Umzüge und Ummeldungen lässt sich der enorme Verwaltungsaufwand beispielhaft beschreiben. Im Jahr 2019 sind laut Angaben der Region Hannover 18.563 Menschen von außerhalb in die Städte und Gemeinden des hannoverschen Umlandes gezogen. Hinzu kommen noch Umzüge innerhalb der Region Hannover, bei denen ebenfalls eine Ummeldung nötig wird.

„ Terminvergabe aufgrund großzügiger Öffnungszeiten nicht notwendig“

Einige Städte und Gemeinden sehen bislang keinen Grund, einen solchen Service anzubieten. In Lehrte etwa sei die Terminvergabe unter normalen Voraussetzungen und aufgrund großzügiger Öffnungszeiten des Bürgerbüros nicht notwendig, sagt ein Sprecher. Bei einer durchschnittlichen Wartezeit von 20 Minuten hätten Bürger die Möglichkeit, Dienstleistungen schnell in Anspruch zu nehmen. Garbsens Sprecher Benjamin Irving meint ebenfalls, bei Spontanbesuchen im Bürgeramt könnten mehr Besucher bedient werden, weil bei festen Terminen immer ein zeitlicher Puffer berücksichtigt werden müsse.

Einige Kommunen rüsten jetzt digital nach

Auch die Stadt Wunstorf verzichtet auf Termine – jeder Bürger habe ohne lange Wartezeit (durchschnittlich sechs Minuten) spontan zu den Öffnungszeiten vorsprechen können, heißt es bei der Stadt. Sowohl in Wunstorf als auch in Langenhagen zeigt sich aber nun, dass die Corona-Krise als Katalysator gewirkt haben könnte: Das Wunstorfer Rathaus will in naher Zukunft eine Online-Terminvergabe einführen, hieß es. Und Langenhagen will Anfang Juni an den Start gehen. Garbsen könnte in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit dem Service starten.

In Burgdorf, der Stadt mit dem komfortabelsten Online-Service, hat die Verwaltung gute Erfahrungen mit der Online-Terminvergabe für das Bürgeramt gemacht; künftig solle der Service auf weitere Bereiche ausgeweitet werden solle, heißt es von der Stadt. In Isernhagen gibt es Online-Termine seit Februar. Die Nutzung sei erst schleppend verlaufen, aber nach zwei Wochen habe sie sich mehr etabliert und würde von den Kunden positiv bewertet, sagt Svenja Theunert, Sprecherin der Gemeinde Isernhagen. Weitere Schritte für die Digitalisierung der Verwaltung seien geplant.

Teils lange Wartezeit auf Online-Termin

Durch Online-Terminvergaben entfällt zwar das Warten beim Termin selbst, allerdings kann die Wartezeit auf den Termin durchaus lange dauern, wie unser Test zeigt. Und zwar oftmals länger als die zwei Wochen, die beispielsweise als Frist für eine Ummeldung nach einem Umzug vorgeschrieben sind. „Den Publikumsverkehr ausschließlich über Terminvergaben zu steuern führt im Übrigen nicht zwangsläufig zu einer höheren Kundenzufriedenheit bzw. Zeitersparnis“, heißt es dazu aus Lehrte. Terminmodelle anderer Bürgerbüros zeigten teilweise den Trend auf, dass Kunden bis zu 14 Tage auf einen Termin warten müssten.

Zumindest zeigt sich auf den Websites aller Gemeinden, dass die entsprechende Dienstleistungen und Termine leicht zu finden sind. Die Suche nach Informationen zur Ummeldung etwa läuft überall weitgehend reibungslos. Einige Websites zeichnen sich durch eine besondere Nutzerfreundlichkeit mit wenigen Klicks aus, bei anderen ist die Steuerung etwas schwerfälliger.

Bis Ende 2022 müssen Verwaltungsleistungen digital sein

Benutzerfreundliche Websites und die Online-Terminvergabe sind allerdings nur ein erster Schritt hin zu digitalisierten Bürgerämtern. In einigen Fällen und Kommunen hat sich beispielsweise auch bei KfZ-Zulassung oder Kita-Anmeldung schon etwas getan. Dennoch müssen Bürger bei den meisten Online-Verfahren im Anschluss noch persönlich im Bürgeramt vorbeikommen. Damit sich das in Zukunft grundsätzlich ändert, hat der Bund das sogenannte Onlinezugangsgesetz beschlossen. Bis Ende 2022 müssen Bund, Länder und auch die Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale digital anbieten.

Die Hannoversche Informationstechnologie HannIT habe mit den 21 Städten und Gemeinden der Region eine Arbeitsgruppe gebildet, um den Austausch zu gewährleisten, sagt Regions-Sprecherin Christina Kreutz. Nach Einschätzung des Niedersächsischen Innenministeriums kommen die Kommunen ihrer Verantwortung auch selbst nach. Einige seien bei der Umsetzung allerdings schneller als andere, sagt Ministeriumssprecher Pascal Kübler. „Der Eindruck von flächendeckend fehlenden Online-Servicediensten kann deshalb nicht bestätigt werden.“ Für bestimmte Verwaltungsleistungen bedürfe es aber noch technischer Lösungen für sichere Anmeldung und Identifizierung, die bundesweit gelöst werden sollen, sagt Kübler. Auch durch die Erfahrungen in der Corona-Krise mit geschlossenen Rathäusern habe die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung nochmals einen Schub bekommen.

Noch viele Unklarheiten

Es entsteht allerdings schnell der Eindruck, als beschleunige der Föderalismus durch Beteiligung von Bund, Land und den einzelnen Kommunen die Umsetzung nicht gerade. Das Land Niedersachsen übernimmt wohl deshalb auch die Einrichtung sogenannter Basisdienstleistungen wie dem Servicekonto für Bürger. Auch auf Bundesebene soll es zu einem Austausch einheitlicher Dienste kommen, damit nicht jedes Land eigene Wege gehen müsse, meint Ministeriumssprecher Kübler. Die Kommunen am Ende der langen Kette sollen dann diese Services nutzen und vor Ort integrieren. Wie das genau funktioniert, scheint noch auf vielen Seiten unklar – im Mai 2020.

Verhindert der Datenschutz die Digitalisierung? Bis Ende 2022 sollen alle Verwaltungen ihre Dienstleistungen digital anbieten. Das wirft auch viele Fragen zum Datenschutz auf. Ein Sprecher der Landesdatenschutzbeauftragen Niedersachsen antwortet. Der Datenschutz wird immer wieder ins Feld geführt, wenn es um die stockende Digitalisierung der Bürgerämter geht. Was ist da dran? Bei der Digitalisierung der Verwaltung ist der Datenschutz keinesfalls ein Hindernis. Im Gegenteil ist Datenschutz eine Voraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung, da Vertrauen in diesem Zusammenhang ein wichtiger Faktor ist. Nur wenn die Datenverarbeitung sicher, transparent und nachvollziehbar ist, werden Bürgerinnen und Bürger bereit sein, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Zudem darf nicht vergessen werden, dass Datenschutz ein Grundrecht ist. Bei der Digitalisierung der Bürgerämter gibt es zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben klare gesetzliche Regelungen, die die Verwaltung binden. Es ist unerlässlich, diese Vorgaben von Anfang an zu berücksichtigen und umzusetzen. Bis 2022 sollen alle Dienstleistungen der Verwaltung aber digital verfügbar sein, welche Probleme gibt es konkret? Zu den konkreten Problemen, vor denen die einzelnen Kommunen bei der Einführung der digitalen Verwaltung stehen, kann die LfD Niedersachsen als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz keine Stellung nehmen. Allgemein empfiehlt es sich, dem Datenschutz direkt bei der Planung und Einführung einer Software Rechnung zu tragen, damit der Schutz personenbezogener Daten von Anfang an gewährleistet wird. Dieses Prinzip „Datenschutz durch Technikgestaltung“ ist auch eine Anforderung der Datenschutz-Grundverordnung. Es gibt die Idee eines sogenannten Bürgerkontos, bei dem Daten nur einmal eingegeben werden müssen und Verwaltungen dann immer wieder darauf zurückgreifen können. Was halten Sie von diesem Modell? Die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben darf nicht zur Einschränkung von Grundrechten und -freiheiten führen. Daher werden an derartige Behörden- oder Bürgerkonten besondere Transparenzanforderungen gestellt. Ein „Datencockpit“, wie es der Nationale Normenkontrollrat vorgeschlagen hat, kann dafür die Grundlage sein. Bürgerinnen und Bürger müssten jederzeit Einblick und Zugriff auf die Daten haben und nachvollziehen können, welche Behörden Zugriff haben sowie, welche Daten miteinander verknüpft wurden. Wenn Behörden die Möglichkeit haben, über eine entsprechende Infrastruktur personenbezogene Daten zu speichern und untereinander auszutauschen, besteht allerdings die Gefahr, dass diese Daten verknüpft und zu einem umfassenden Persönlichkeitsprofil vervollständigt werden. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht der Einführung und Verarbeitung einheitlicher Personenkennzeichen sehr enge Schranken auferlegt, da sie massiv in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingreifen. Möglich sind solche Datenverarbeitungen nur, wenn gleichzeitig die Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen garantiert werden kann.

