Hannover

Dieses Jahr fühlte sich für Jacqueline Bayer aus Vinnhorst wie eine zweite Schulzeit an. Drei ihrer vier Kinder sind schulpflichtig – als im Frühjahr Schulen und Kitas aufgrund der Corona-Pandemie schlossen, sollten Danielle, Jamie und Jolene plötzlich zu Hause lernen, brauchten dabei aber auch Hilfe. Und Juna, die Jüngste, wollte sich ebenfalls nicht ständig allein beschäftigen.

„Ich musste sozusagen Fachlehrer für alles werden“, sagt die alleinerziehende Mutter. Drei Kinder in Grundschule, Gymnasium und Gesamtschule, unterschiedliche Fächer und Jahrgänge – Bayer hatte reichlich zu lernen, damit sie ihren Sprösslingen immer einen Schritt voraus war. Denn statt Wiederholungsaufgaben gab es von den Lehrern bald auch neue Themen, die die drei noch nicht in der Schule durchgenommen hatten. Bayer wälzte Chemie- und Physikbücher. Sie seufzt. „Ich hatte nicht mehr alles parat und bin eher musisch-kreativ veranlagt“, sagt sie. „Aber wir haben das letztlich gut hingekriegt.“

Anzeige

Junge Mutter setzt sich selbst unter Druck

Doch auch die tatkräftige Bayer kam an ihre Grenzen. „Die Kinder hatten strikte Abgabetermine bis hin zu den Uhrzeiten, und ich konnte ja nicht gleichzeitig mit allen dreien konzentriert arbeiten.“ Die junge Mutter setzte sich selbst unter Druck, merkte aber schließlich, dass die Familie den Rahmen nicht immer einhalten konnte. „Ich weiß nicht, ob die Lehrer sich klarmachen, was ihre Anforderungen unter diesen Bedingungen bedeuten.“ Schließlich schilderte Bayer an den Schulen ihre Situation, das half auf allen Seiten.

Einen Vorteil zumindest hatte die Familienmutter in der ersten Zeit der Pandemie – einen, den weniger optimistische Menschen zugleich als Bedrohung empfunden hätten. Bayer musste ihre kleine private Musikschule vorübergehend schließen, so blieb ihr viel Zeit für die Kinder. Öffnen durfte sie erst wieder im Sommer, in der Urlaubszeit, und die Schüler blieben aus. „Viele waren vielleicht auch ängstlich. Es ging erst Anfang September wieder los.“

Von Ersparnissen gelebt

Die 36-Jährige unterrichtet Gesang, Klavier und Ukulele, meist im Einzelunterricht. „Gott sei dank konnte ich weitermachen, weil mein Raum sehr groß ist“, sagt sie. Finanziell halfen Ausgleichszahlungen aus dem Hilfspaket der Bundesregierung. „Das lief sehr unbürokratisch. Wir haben aber auch von Ersparnissen leben müssen.“

Dass sie wieder eigene Einnahmen durch ihre Arbeit bekam, wollte Bayer deshalb nicht gefährden. Sie entschied, ihre jüngste Tochter nicht mehr in den Kindergarten zu schicken, wo diese mit etlichen anderen Kindern spielt. Falls Juna sich ansteckt, müsste die Musikschule schließen. „Ich habe die Kita als Gefahrenquelle wahrgenommen, als Risikofaktor, den ich ausschließen wollte“, erzählt die Musiklehrerin. Die Ansteckungsgefahr in der Schule mit ihren Hygiene- und Abstandsregeln erscheint Bayer geringer. Ihre älteren Kinder haben dieses Jahr wenig Zeit außerhalb von Schule und Familie verbracht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit dem Entschluss hat die Vierjährige die Vormittage mit ihrer Mutter verbracht, im Wald, beim Basteln und Kochen. „Wir haben die Zeit ausgiebig genutzt“, erzählt Bayer strahlend. Nun hat sie die Musikschule, die sie erst vor zwei Jahren gegründet hat, erst einmal wieder geschlossen. Trotzdem wirkt die Musikerin entspannt. Bayer hat eine bunte berufliche Vergangenheit, hat als Fachangestellte im Arbeitsamt, als ausgebildete Erzieherin und Heilpraktikerin gearbeitet. All das, weil sie immer hörte, mit Musik ließe sich kein Geld verdienen. „Ich habe jetzt eine Riesenportion Gottvertrauen.“

Von Bärbel Hilbig