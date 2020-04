Wie erklärt man Kindern das Corona-Virus?

Hannover

In der Krise wächst die Kreativität – auch bei Menschen, die mit Kindern arbeiten. Es gibt Lehrer, die für Kinder singen, es gibt Kinderbuchautoren, die Online-Lesungen anbieten wie Ingo Siegner, Sporttrainer, die Übungseinheiten per Videofilm übermitteln, und es gibt Pädagogen, die sich Lernangebote für Schüler ausdenken – jenseits aller Stundenplänen.

Kinder sollen Geschichten schreiben

Da ist zum Beispiel die ehemalige langjährige Leiterin der Bemeroder Grundschule Am Sandberge, Christine Baumgart, die vorschlägt, dass Kinder Geschichten aufschreiben, zum Beispiel darüber, was sie jetzt so machen. Vielleicht gewinne auch das gute alte Tagebuch plötzlich wieder an Zulauf.

Wie ist Corona entstanden? Eine Lehrstunde

Die pensionierte Lehrerin Sybille Harms-Fitzner, die früher auch am Studienseminar in Hannover tätig war, hat sogar eine eigene Unterrichtssequenz für Dritt- bis Sechstklässer zum Thema Corona entwickelt.

Die erste Stunde trägt den Namen: „Wer bin ich?“

Du kennst mich noch nicht? Ich bin CORONA*, das Virus, von dem jetzt alle sprechen. Man zeigt mich im Fernsehen, in Zeitungen, im Internet und alle Menschen reden über mich. Also, weil ich so wichtig bin, musst du dir meinen Namen merken: Nein, nicht CAROLA! Auch nicht CARONA, sondern C O _ _ _ _

Es gibt eine Redewendung, die besagt: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Das Wort „gebannt“ bedeutet, dass man die Gefahr besiegt hat und eine besiegte Gefahr ist auch keine Gefahr mehr.

Und das ist auch ein Grund, warum ich so gefährlich bin: Ich bin unsichtbar! Für das menschliche Auge jedenfalls. Forscher können mich nur unter einem ganz speziellen Elektronenmikroskop sehen, das mich tausendfach vergrößert. Dann sehe ich so aus:

So sieht das Corona-Virus unterm Mikroskop aus. Quelle: dpa

Das ist das Bild, das von mir am häufigsten erscheint. Ich kann mein Aussehen aber auch ändern und ganz anders aussehen. So fing alles an: Eine kurze Notiz in den Medien berichtete erstmals von einer „unbekannten und geheimnisvollen Lungenkrankheit“ in China.

China ist weit weg – was kümmert uns das hier in Europa. Die Meldungen in den Medien konnten bald aber nicht mehr übersehen werden. Immer wieder zogen neue Nachrichten über die geheimnisvolle Lungenkrankheit alle Aufmerksamkeit auf sich. Zehntausende Chinesen und Chinesinnen wurden infiziert, Tausende sind an der Lungenkrankheit COVID 19 gestorben. Die ganz schlechte Nachricht: Die geheimnisvolle Lungenkrankheit tauchte jetzt erstmals auch in anderen Ländern auf. Forscher in aller Welt machten sich auf die Suche nach dem Erreger, der diese Krankheit verursachte.

Man fand einen Virus, der vorher nur bei infizierten Tieren gefunden wurde: Den Corona-Virus. Der Name bedeutet so viel wie: Krone oder Kranz. Noch nie war er vorher in einem menschlichen Körper gefunden worden: Wie ist das Virus auf den Menschen gelangt und warum gerade in China? Andere Länder, andere Essgewohnheiten: Die Bayern essen gerne Schweinshaxen, die Franzosen Schnecken und die Chinesen essen gerne Fledermaussuppe – ja, du hast richtig gehört: Eine Suppe aus gekochten Fledermäusen!

Schach – ein Sport, der noch ausgeübt werden kann

Ein ganz anderes Lernangebot hat Michael May. Als pädagogischer Mitarbeiter bietet er unter anderem an der Grundsschule Wasserkampstraße und an der Grundschule Am Sandberge Schachunterricht an. Hier ein paar Rätselfragen:

Wer war einziger Deutscher Schachweltmeister?

A: Bobby Fischer, B: Magnus Carlsen, C: Robert Hübner, D: Emanuel Lasker oder E: Vincent Keymer

Wie viele verschiedene Anfangszüge gibt es für Weiß im ersten Zug?

A: 8,B: 16, C: 18,D: 20 oder E: 22

1996 gelang es einem Computer den amtierenden Schachweltmeister Gari Kasparov in einer regulären Schachpartie zu schlagen. Wie hieß der Computer?

A: Hal 9000,B: Z1,C: Deep Blue, D: Chessmaster04 oder E: CCO3

Die Auflösung: Der einzige deutsche Schachweltmeister war Emmanuel Lasker, Antwort D ist richtig, es sind Bauernzüge mit 1 oder 2 Schritten möglich, zudem 2 Springer, mit jeweils 2 Möglichkeiten, und der Schachcomputer hieß Deep Blue.

May hat außerdem noch eine Spielzugfrage: Welches ist der beste Zug für Weiß?

Welchen Zug sollte Weiß machen? Quelle: May

Seine Antwort: Nur Kf8 gewinnt die Partie, bei alle anderen Zügen hält Schwarz remis. Beide bekommen eine Dame, nach 1.Kf8 - b2 2.e8D - b1D 3. Dh5

Von Saskia Döhner